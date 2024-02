Quand la lune de miel avec le télétravail prend fin

Si le travail à la maison est devenu pour plusieurs la nouvelle norme depuis la pandémie, le télétravail a toutefois commencé à perdre de son charme pour certains employés.

Être au même endroit, dans la même routine, dans le même environnement, faire la même chose tous les jours, c'était tout simplement trop , confie Yazmin Machuca, une gestionnaire de projet basée à Ottawa.

Mme Machuca fait partie de ceux qui souffrent de la fièvre domestique [ NDLR : Traduction libre], un terme que des chercheurs de l'Université Carleton explorent dans le cadre d'une étude sur la durabilité du travail à distance.

Parfois, vous sentez que vous ne pouvez plus travailler ou que vous devez simplement changer d'environnement pour retrouver l'envie de travailler.

Il y a une énorme composante sociale dans le travail en présentiel, souligne le candidat au doctorat à l’Université Carleton, Farzam Sepanta, comme les discussions informelles avec des collègues autour d'un café ou entre des réunions.

Le télétravail sans ces interactions sociales, dit-il, pourrait conduire à long terme à cette sensation de « fièvre domestique » qui peut se manifester par un sentiment d'agitation, d'irritabilité ou simplement cette envie soudaine de sortir, car vous n'en pouvez plus d’être confiné entre les murs de votre maison .

Les espaces de travail partagés

La « fièvre domestique », Yazmin Machuca en sait quelque chose. Vous voulez vous échapper de votre maison. Vous avez besoin d'un changement d'environnement , décrit-elle en riant.

Mme Machuca a commencé à travailler de la maison en 2020, ce qui ne lui paraissait pas si mal au départ.

J'appréciais cela, parce que je me disais "Oh, je me lève et je pars. Je n'ai pas besoin de faire le déplacement". Mais ça s'est estompé très vite , raconte la professionnelle.

Ouvrir en mode plein écran Yazmin Machuca, une gestionnaire de projet basée à Ottawa, a adopté le concept des espaces de travail partagés. Photo : Radio-Canada / Ryan Garland

Une interaction déchirante avec son enfant a été la goutte qui a fait déborder le vase.

Une journée alors qu’elle travaillait à la maison, sa fille de 4 ans l’a suppliée de jouer avec elle dans sa chambre. Envahie par un sentiment de culpabilité devant sa pile de dossiers, Mme Machuca a réalisé que la frontière entre le travail et la vie privée devenait de plus en plus poreuse.

Lorsqu'elle a déménagé de Vancouver à Ottawa en 2022, Yazmin Machuca n'avait plus de bureau physique et devait à nouveau faire du télétravail. Cependant, cette fois-ci, elle a choisi d'investir dans la location d'un espace de travail partagé au centre-ville. Une expérience qu'elle adore jusqu'à présent.

Ouvrir en mode plein écran La location d'espaces de travail partagés peut être un remède pour contrer la fièvre domestique. (Photo d'archives) Photo : iStockPhoto / Fizkes

Vous devez protéger votre espace et avoir cette séparation avec le travail. Vous devez simplement faire de votre maison votre endroit pour vous reposer , a-t-elle réalisé avec ce changement.

Publicité

La même chose encore et encore

Alors qu'il occupait un poste dans le domaine des technologies de l'information pendant près d'un an, Klim Dartmoor dit lui aussi avoir ressenti la « fièvre domestique ».

Je me sentais comme si j’étais enfermé dans mon sous-sol. Je ne le quittais pratiquement jamais. Je faisais juste mes études et mon travail et je ne sortais que pour faire l'épicerie. Et ça recommençait , confie-t-il.

Puis à l’été, lorsqu’il a commencé à effectuer des travaux de réparation et d’installation de toiture, il a réalisé ce qui lui manquait.

Ouvrir en mode plein écran Avant de travailler dans le domaine de l'installation et la rénovation de toiture, Klim Dartmoor a passé un an à faire du télétravail. Photo : Radio-Canada / Ryan Garland

J’ai adoré ça. J'ai commencé à me sentir beaucoup mieux du point de vue de ma santé et j'ai commencé à voir beaucoup plus de gens.

Publicité

Aujourd’hui, il ne retournerait pas travailler dans son sous-sol pour rien au monde.

C'est la même chose encore et encore. Tu te réveilles, tu ouvres l'ordinateur et tu restes collé à l'écran pendant 10 à 12 heures .

Comment vaincre la fièvre domestique

En ce qui concerne les interactions sociales, les chercheurs de l'Université Carleton ont découvert que les personnes introverties et les personnes extraverties ont des besoins différents, ce qui explique le phénomène de « fièvre domestique ».

Christine Toulouse se décrit elle-même comme introvertie et affirme que le travail à domicile correspond mieux à sa personnalité. Elle essaie néanmoins de séparer son espace de travail du reste de sa maison.

Je fais très attention à ce que ces deux espaces soient distincts. Par exemple, si je choisis de travailler sur le canapé un jour, je ne peux pas m'asseoir-là et m’amuser quand le soir arrive , déclare-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Christine Toulouse se décrit elle-même comme introvertie et soutient que le télétravail correspond mieux à sa personnalité. Mais elle souligne l'importance d'établir des frontières étanches entre les espaces de travail et le reste de la maison. Photo : Radio-Canada / Ryan Garland

Elle désigne plutôt une zone strictement réservée au travail, comme un endroit où il y a une table, et elle s’assure surtout de bien ranger son ordinateur et son matériel de travail une fois terminé.

Pour ceux qui travaillent à distance, Farzam Sepanta de l’Université Carleton rappelle qu'il existe des moyens simples d'éviter le sentiment suffocant de la « fièvre domestique ».

Il est suggéré, dit-il, d'établir une routine, d'intégrer des pauses et de trouver des moyens de rester motivé et productif tout au long de la journée. Parfois, il suffit d'enlever son pyjama.