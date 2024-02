Un Winnipégois perd ses épargnes de retraite à cause d’une fraude de plus de 600 000 $

Un homme de Winnipeg affirme qu'il a perdu ses épargnes de retraite après une fraude, soit plus de 600 000 $. Alors qu'il s'apprêtait à prendre sa retraite après 31 ans de carrière comme cadre, Peter Squire espère que d'autres ne seront pas victimes du même genre d'arnaque.

Vous êtes dévasté. Votre vie est bouleversée, car vous comptiez sur ces économies pour votre retraite afin de faire les choses que vous aviez prévu faire , déplore l'homme de 68 ans.

En octobre 2022, alors qu'il cherchait à faire des investissements avec ses économies, M. Squire explique qu'il a reçu un coup de téléphone d'un homme prétendant être un gestionnaire de portefeuille d’investissement de la Banque de Montréal ( BMO ).

Peter Squire a alors vérifié le nom de l’homme, qui correspondait à celui d’un véritable gestionnaire de la Banque. Il a donc décidé de faire affaire avec la personne, sans se douter qu'il s'agissait d'un fraudeur.

Tout cela avait pour but de me déposséder de mon argent et de me faire croire qu'il s'agissait [d'un investissement] légitime , explique-t-il.

En novembre 2022, M. Squire, qui n’avait jamais effectué de virements électroniques auparavant, a effectué deux versements d’une valeur totale de 648 000 $ de son compte auprès de la caisse Access Credit Union vers un compte bancaire de la Banque Royale du Canada ( RBC ).

Quelques jours plus tard, un employé de la RBC lui a téléphoné pour l’informer qu’il a probablement été fraudé et que ses fonds avaient abouti dans le compte d'une banque située à Hong Kong.

Sur le plan émotionnel, on ne dort pas. J'ai eu beaucoup de nuits agitées, de retours en arrière et de récriminations. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ?

La Commission des valeurs mobilières du Manitoba confirme qu'elle a ouvert une enquête pour ce qu'elle qualifie d'un cas de « détournement de marque ».

Selon l'organisme Finances Avisées du Manitoba, le détournement de marque est une technique utilisée par un criminel qui se fait passer pour une organisation financière ou une banque bien connue .

Ils n'ont pas posé de questions

Selon Peter Squire, les employés de l'Access Credit Union n'ont pas fait preuve de suffisamment de diligence lorsqu'il a envoyé des virements importants, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant.

Ils n'ont pas posé de questions, ils n'ont pas manifesté d'inquiétude et ne se sont pas demandé pourquoi je faisais cela , a déclaré Peter Squire.

Le directeur marketing d'Access Credit Union, Adam Monteith, argue de son côté que la caisse ne veut pas interférer avec les affaires de ses membres.

Nous ne pouvons pas mettre des bâtons dans les roues des membres qui souhaitent prendre une décision avec leurs fonds , dit-il.

Dans un courriel, un porte-parole de la BMO , Jeff Roman, note pour sa part que la banque a déposé un rapport de police au sujet de l'usurpation de l'identité de l'employé dont le nom avait été utilisé dans la fraude.

Il s'agit d'une situation regrettable dans laquelle les fraudeurs ont illégalement usurpé l'identité d'un professionnel de l'investissement auprès d'une personne qui n'est pas liée à notre banque , explique-t-il. L'activité frauduleuse n'a pas eu lieu sur nos systèmes.

Éviter d'autres fraudes

À la suite de la fraude, Peter Squire a contacté les services de police de Winnipeg, de Toronto et de Hong Kong, en plus de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), du Centre antifraude du Canada et de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba. Aucune accusation n'a été déposée pour l'instant.

De son côté, Peter Squire veut faire connaître son histoire pour éviter que d'autres ne connaissent son sort.

Il a par ailleurs lancé une pétition demandant des procédures bancaires plus strictes, qui a été déposée à la Chambre des communes en 2023.

Peut-être que la meilleure chose que je puisse faire, c'est au moins d'avertir d'autres personnes , explique-t-il.

