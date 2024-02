Le projet du centre de prédédouanement de l’Aéroport Jean-Lesage remis en question

Annoncée en grande pompe par l'Aéroport international Jean-Lesage (YQB) en 2016, l'implantation d'un centre de prédédouanement est aujourd'hui « difficilement justifiable », rapporte l'administration. L'évolution rapide des technologies utilisées est en cause.

Le projet, comme annoncé en 2016, devait permettre aux voyageurs et gens d'affaires de passer les douanes américaines avant leur départ du Canada grâce à la présence d'une section réservée.

En 2019, l'aéroport l'avait modifié en raison des coûts trop importants. La direction disait vouloir miser plutôt sur une solution maison et la reconnaissance faciale.

Or, en 2024, le projet pourrait encore être repensé.

Le modèle traditionnel qui a été créé dans les années 1960 coute une fortune. On voit la technologie de reconnaissance faciale qui avance à grands pas et on se dit : il serait irresponsable de sauter là-dedans trop vite , a indiqué le PDG de l'aéroport Jean-Lesage, Stéphane Poirier.

Nouvelles technologies

En 2019, l'Aéroport évaluait à plus de 10 millions de dollars par année les frais d'exploitation d'un tel centre. Selon Stéphane Poirier, l'implantation rapide de nouvelles technologies au sud de la frontière, notamment la reconnaissance faciale, explique cette réflexion de l'Aéroport.

On veut améliorer le passage des vols américains et si on peut le faire à Québec avec une technologie qui est en train d'avancer à pas de géants on va préconiser cette approche-là que de se ramasser avec [9000 mètres carrés] pour avoir 35 douaniers dont on a plus besoin dans trois ans , explique le PDG.

Ça serait vraiment triste de faire ça. On veut le faire de façon responsable financièrement et on ne veut pas imposer de frais additionnels aux passagers pour passer les douanes.