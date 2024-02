L’épicerie a vérifié la disponibilité des tableaux de la valeur nutritive ( TVN) et des listes d’ingrédients d’une quinzaine d’aliments transformés sur les sites d’achat en ligne des principaux détaillants en alimentation canadiens.

À part quelques rares omissions, les sites des chaînes Provigo, Loblaws, Maxi, Walmart et Safeway étaient complets, affichant également les listes d’allergènes.

Par contre, chez Metro, Super C et IGA, les omissions étaient beaucoup plus fréquentes.

Avoir accès à ces informations est essentiel, voire vital pour de nombreuses personnes.

Je suis certaine que ça peut freiner les achats de certains consommateurs qui vivent avec des allergies alimentaires , affirme Dominique Seigneur, directrice des communications d’Allergies Québec.

On ne prendra pas le risque de commander quelque chose si on ne sait pas de quoi il est fabriqué, parce que ça peut poser un risque légitime au niveau de la santé.

Aucune obligation

Bien que l’affichage des informations nutritionnelles et des listes des ingrédients sur les emballages des aliments préemballés soit obligatoire au Canada depuis 2006, l’accès à ces informations sur des plateformes d’achat en ligne n’est pas prévu dans le règlement, donc pas obligatoire.

Si certaines plateformes de livraison d'épicerie affichent les informations nutritionnelles des produits, L'épicerie a constaté que les omissions étaient fréquentes sur plusieurs sites.

Chez Metro et Super C, on nous assure toutefois, dans une réponse écrite, vouloir corriger la situation. La raison est technologique. Cette mise à jour de notre site – l’ajout sur tous les produits des listes et des tableaux – fait partie de nos plans , déclare le service des affaires corporatives de Metro.

Tandis que chez IGA, on se trouve devant deux sites de commande en ligne : IGA.net et Voilà. Ce dernier fournit la liste des ingrédients et le TVN, et indique également la présence d’allergènes et de gluten sur sa plateforme, mais ce n’est pas le cas sur IGA.net.

Ces informations ne se retrouvent pas sur le site IGA.net, qui est principalement dédié à du contenu pour inspirer les consommateurs et aux offres et rabais pour notre clientèle , soutient le service des relations avec les médias d’IGA.

Une plateforme d'achat d'aliments en ligne, c'est un lieu de vente. Alors, je ne vois pas pourquoi on attendrait plus longtemps pour que la même information qui soit disponible en magasin soit aussi disponible en ligne.

Il y a encore plusieurs des plateformes de nos grands détaillants qui n'incluent pas ces informations ou qui vont l'inclure sur certains produits, mais pas d'autres. C'est pas complet, c'est pas constant. Il y a encore beaucoup de travail à faire , déplore-t-elle.

Une consultation

Santé Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments ont répondu à nos questions par courriel.

Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) sont d’avis que les renseignements sur les aliments figurant sur une plateforme de commerce électronique doivent être identiques à l'information requise sur l'étiquette physique d'un produit alimentaire ou d'une boisson , nous dit-on.

Les autorités fédérales ont lancé une consultation sur le sujet en 2022. Ottawa souhaite que l'affichage des ingrédients et des valeurs nutritives soit systématique pour les aliments vendus en ligne, mais aucun échéancier d'implantation n'a été encore déterminé.