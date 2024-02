Des aînés participent à un retour en classe à saveur historique

Les usagers des CHSLD et de résidences pour personnes âgées de la région vivent depuis quelques mois des ateliers immersifs qui les replongent à l’époque des écoles de rang.

Le projet mis de l’avant par l’équipe de l’École du Rang II d’Authier et le CISSS-AT vise à briser l’isolement, mais aussi à stimuler la mémoire des personnes âgées.

Médiatrice culturelle à l’École du Rang II, Joanie Cloutier enfile les habits de la maîtresse d’école pour proposer aux usagers un retour en classe à saveur historique, agrémenté notamment de chants, mais aussi de questions de français, de mathématiques, ou d’anglais.

On leur présente les matières scolaires de l’époque et les habitudes de vie en classe, explique-t-elle. À partir de ma 2e visite, c’est vraiment la maîtresse d’école qui leur pose des questions, qui génère des interactions. La plupart ont connu les écoles de rang ou encore les écoles de village. Ils reconnaissent les livres qu’on leur présente. Le but, c’est d’animer leur côté cognitif, travailler leur mémoire en leur racontant des souvenirs.

Lors de cet atelier, des aînés ont répondu aux questions de Joanie Cloutier, d'autres ont même chanté. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

En plus des CHSLD , les ateliers L’école vous rend visite, sont offerts dans plusieurs résidences pour personnes âgées, grâce à l’appui financier de divers partenaires privés.

On couvre toute la région, jusqu’au Témiscamingue, précise Joanie Cloutier. C’est une belle occasion pour l’École de sortir pendant l’hiver, alors que nos portes sont fermées. Les gens sont reconnaissants qu’on se déplace pour venir les voir. On sent que ça crée un bel impact pour eux. Ils apprécient beaucoup et plusieurs nous racontent des anecdotes.

Stimuler la mémoire et briser l'isolement

La cheffe de service au CHSLD de Val-d'Or, Amélie Foucault, a pu observer le déroulement des ateliers et la réaction des usagers. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Pour Amélie Foucault, cheffe de service au CHSLD de Val-d’Or, l’expérience de ces ateliers immersifs cadre bien avec les objectifs mis de l’avant par les autorités régionales de la santé.

Avec l’ensemble de nos activités, on vise le divertissement, mais aussi l’inclusion, de briser l’isolement. Avec celle-là, on peut aussi stimuler leur mémoire ancienne, leur faire revivre l’école comme à l’époque tout en les faisant participer.

Le Musée École du Rang II, situé à Authier en Abitibi-Ouest, montre notamment comment le mode d'enseignement a changé au fil des années. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Amélie Foucault croit d’ailleurs que la communauté doit prendre la balle au bond pour multiplier les initiatives du genre.