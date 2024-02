Des élus municipaux remettent en question les réunions à huis clos

Les conseils municipaux utilisent-ils trop les réunions privées? Des conseillers municipaux de la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick dénoncent une pratique qu'ils jugent excessive.

Louis LeBouthillier a été directeur général de Saint-Isidore durant 10 ans, maire de cette ancienne municipalité pendant deux ans et il est aujourd'hui conseiller à la nouvelle municipalité des Hautes-Terres. Il en a vu des réunions municipales, tant comme organisateur que comme participant.

Le conseiller municipal des Hautes-Terres, Louis LeBouthillier, déplore que des questions importantes pour les citoyens soient débattues à huis clos.

Aujourd'hui, il déplore que les débats sur les divers enjeux de la municipalité se fassent surtout derrière des portes closes, dans les réunions à huis clos, ce qui contrevient, selon sa compréhension, à la Loi sur les municipalités.

Nous avons deux réunions par mois, une publique et une d'information à huis clos, à une semaine d'intervalle , explique-t-il, précisant qu'il parle à titre de conseiller et pas au nom de la municipalité.

Les réunions publiques de la municipalité des Hautes-Terres attirent malgré tout de bonnes foules.

À la réunion d'information, la direction de la municipalité amène plusieurs sujets, qui sont débattus là , précise-t-il. Il y a un débat par rapport à chacun de ces sujets-là. Ce que je trouve de valeur, c'est que le débat devrait se faire en public. En faisant le débat en public, on donne la chance aux citoyens de mieux comprendre, voir comment on va débattre sur certains sujets.

On a été élus. Donc, on devrait débattre en public. Pour la démocratie et la transparence.

Il préférerait la tenue de deux réunions publiques par mois, au lieu de faire des débats à huis clos.

Louis LeBouthillier, ex-maire de Saint-Isidore et conseiller municipal des Hautes-Terres, souhaite que les questions d'intérêt public soient davantage débattues en public.

On débat en privé, on ne prend pas de décision officielle , note-t-il. Mais, quand on arrive à la réunion publique, parce que les discussions ont déjà eu lieu, il y a beaucoup moins de débats. Le sujet a déjà été discuté d'avance.

Ça prend des débats. Je veux dire, c'est l'argent des citoyens. C'est définitivement sain d'avoir des débats.

Louis LeBouthillier reconnaît qu'il a possiblement lui-même eu recours excessivement aux réunions à huis clos quand il était directeur général et maire du village de Saint-Isidore. Aujourd'hui, selon lui, la situation est différente.

Là, on parle d'une grosse municipalité, les Hautes-Terres avec une population de six mille personnes et un budget de plusieurs millions de dollars , argue-t-il. Il me semble que là ça devrait être différent.

Des sujets importants discutés en privé

La question des réunions en privé a fait l'objet de discussions dans une réunion publique du conseil municipal de Tracadie, il y a un peu moins de deux semaines. La nature des séances de travail était au coeur des échanges.

La conseillère municipale Chantal Mazerolle fait référence à une séance de travail, en 2022, sur la question des routes.

La conseillère municipale de Tracadie, Chantal Mazerolle, estime que la véritable transparence est celle qui s'exprime en public.

On a pris une décision, là, de voter pour retourner [la gestion] les routes au gouvernement , explique-t-elle. Le vote a été ensuite dans une réunion régulière. Des citoyens ont commencé à nous questionner et nous ont dit qu'ils étaient allés voir nos arrêtés. Ça disait qu'on n'avait pas le droit de prendre des décisions dans une séance de travail. Il aurait fallu qu'on amène la question dans une réunion plénière [qui est publique] et, ensuite, voter dans la réunion régulière.

On ne devrait pas débattre de sujets publics dans une séance de travail. Je suis capable d'assumer ce que j'ai à dire. Pourquoi les gens ne peuvent pas venir dans la salle si une séance de travail est publique?

Des séances théâtrales

Le maire de Tracadie, Denis Losier, se souvient que jusqu'en 2016, des sessions de travail avaient lieu avant chacune des réunions ordinaires.

Ça durait de 30 à 45 minutes , précise-t-il. Ça nous permettait de repasser l'ordre du jour, de passer certains commentaires, de faire de petits débats même avant la réunion ordinaire. Puis, on tenait la réunion ordinaire.

Quand on fait référence à la Loi municipale, on peut voir que le débat doit se tenir en présence du public, comme les résolutions.

Denis Losier va jusqu'à dire que des élus pouvaient même s'entendre, en privé, sur les personnes qui allaient appuyer et seconder une résolution à venir dans une réunion publique.

Le maire de Tracadie, Denis Losier, ne s'ennuie pas des petites réunions en privé qui se tenaient avant les réunions publiques.

On a eu des commentaires de citoyens qui trouvaient que nos réunions publiques ressemblaient à des séances théâtrales , dit-il. Donc, on a aboli cette composante-là et maintenant nous tenons des réunions ordinaires, extraordinaires. Il n'y a pas petites réunions préalables pour s'entendre sur certains points.

Les réunions du midi

À Caraquet, les mercredis durant l'heure du dîner, les élus municipaux se rencontrent en privé dans l'édifice municipal.

On n'appelle pas ça des réunions de travail, on appelle ça des sessions de formation , précise la conseillère municipale d'expérience, Louise Blanchard.

Les élus municipaux de Caraquet se réunissent les mercredis dans l'édifice municipal pour discuter en privé.

Dans cette municipalité, le nombre de réunions publiques avec procès-verbal a chuté à 16 en 2023, alors que le nombre de réunions publiques a été de 23 en 2017 et en 2018.

Par comparaison, à la Municipalité régionale de Tracadie, pas moins de 60 procès-verbaux ont été adoptés l'année dernière.

Louise Blanchard, de son propre aveu, aime jouer le rôle d'avocate du diable dans les réunions publiques et ne craint pas les débats, qu'elle trouve sains en démocratie.

C'est certain que c'est mieux d'avoir des conseillers qui disent leurs opinions. Mais, on ne peut pas exiger... Ils ont été élus aussi pour d'autres raisons.

Des débats sur des sujets qui vont mener à des propositions en réunion publique n'ont pas lieu dans ces réunions privées, assure-t-elle.

Mais, elle indique que des débats peuvent avoir lieu en coulisses, de façon informelle, après la tenue des réunions privées.

Ça peut être après les sessions, des fois, on peut se parler , indique-t-elle. Et là, il y a des débats. Mais, ce n'est pas nécessairement en public.

Elle affirme que les élus peuvent se montrer plus affirmatifs dans ces discussions informelles que pendant les réunions publiques.

Voter à l'unanimité

Dans une réunion publique récente à Caraquet, une proposition en vue de l'achat par la municipalité d'un terrain au centre-ville a suscité des interrogations de trois conseillers : sur le prix à payer, la dimension du terrain et son éventuelle utilité. Les élus ont hésité longuement avant de proposer puis d'appuyer la résolution. La résolution d'acheter le terrain en question a malgré tout été approuvée à l'unanimité.

La conseillère municipale d'expérience Louise Blanchard, de Caraquet, est consciente qu'elle n'est pas la porte-parole de sa municipalité. Mais, elle ne s'empêche pas d'exprimer son opinion, dans les médias et dans les réunions.

Il y a eu un malaise là , admet Louise Blanchard. Moi, je l'ai proposé pour qu'on en discute. Peut-être qu'on aurait la tabler ou aller en huis clos pour demander, peut-être, à l'administration si on en a vraiment besoin si on peut négocier le prix. Il y a eu une hésitation de la part des conseillers.

Depuis que la nouvelle ville de Caraquet a été créée officiellement, à l'automne 2022, les résolutions sont presque systématiquement adoptées à l'unanimité.

La conseillère Blanchard croit se souvenir d'un cas où une élue avait voté contre une proposition, mais elle n'en est pas certaine.

La pensée de groupe

Sylvie St-Onge est professeure titulaire à HEC Montréal. Elle enseigne notamment la gouvernance et la pensée groupale au sein de conseils d'administration.

Elle reconnaît l'importance d'un bon esprit d'équipe au sein d'un conseil municipal. Mais cette volonté de se montrer unis peut atteindre une sorte de point de bascule, constate-t-elle.

Sylvie St-Onge, professeure titulaire à HEC Montréal, explique que les conseils municipaux ne sont pas à l'abri du phénomène de la «pensée groupale».

Les études le montrent , commence-t-elle. L'esprit d'équipe, oui, ça va amener une performance de l'équipe. Mais, à un moment donné, si garder l'esprit d'équipe, être en cohésion, toujours d'accord, ça devient plus important que la qualité même de la décision... qu'il ne faut pas diverger d'opinion, qu'il faut être toujours en consensus, on valorise à l'excès et ça amène les gens à avoir un faux consensus, à se taire. C'est de l'autocensure si on veut.

La pensée groupale, c'est un biais de groupe. Et c'est pour ça qu'il faut savoir quand ça s'installe pour le prévenir et arrêter la dérive.

Selon elle, si des élus n'ont pas exprimé de questions alors qu'ils en avaient, cela pose problème parce que l'instance ne remplit pas son rôle, sa mission, son mandat .

La conseillère Louise Blanchard, croit que la pensée de groupe peut avoir une influence chez les élus.

Tu sais, il y a une belle dynamique. Mais, on ne veut pas briser la dynamique. Ça peut avoir un effet.

S'exprimer sans peurs

Au conseil municipal de Tracadie, les résolutions ne sont pas presque systématiquement adoptées à l'unanimité.

La conseillère municipale de Tracadie, Chantal Mazerolle, constate que les élus de sa ville n'hésitent pas à partager publiquement leurs opinions.

Je ne pense pas que c'est comme ça , explique la conseillère Chantal Mazerolle. Je vois que les conseillers s'expriment. C'est ça la démocratie.

Il me semble que je n'ai pas vu ça au conseil qu'on ne dit pas un mot et que c'est oui, oui, oui. Les conseillers expriment très bien ce qu'ils ont à dire et je les respecte énormément pour ça.

Louis LeBouthillier suggère aux élus municipaux de la Péninsule acadienne et d'ailleurs au Nouveau-Brunswick de ne pas hésiter à s'exprimer publiquement.