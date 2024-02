L’absence de garderies francophones inquiète à Terre-Neuve

L’accès très limité aux garderies francophones inquiète parents et éducatrices à Terre-Neuve-et-Labrador. La situation perdure depuis des années, faute d'infrastructures et de personnel francophone qualifié. Bien des familles mettent leurs enfants dans des garderies anglophones et les impacts de l’absence des services en français sont indéniables.

Ces conséquences, Karina Lamontagne les voit tous les jours. La directrice des P’tits cerfs-volants, la seule garderie francophone réglementée dans la province, à Saint-Jean, observe souvent la différence entre les enfants qui ont l'occasion d’aller dans une garderie francophone et ceux dont la famille doit se résigner à un service de garde en anglais.

Ça me surprend chaque fois. Les deux parents sont francophones et ils parlent français à la maison, mais l'enfant est dans une garderie anglophone et bien, cet enfant-là de 3 ou 4 ans répond à ses parents en anglais , raconte Karina Lamontagne.

Et non seulement il répond à ses parents en anglais, il a même l'accent. Ça, ça frappe. L'anglais peut prendre le dessus très, très, très rapidement.

Il y a 26 places aux P’tits cerfs-volants. La liste d’attente compte environ 50 enfants, et ce depuis une vingtaine d'années, selon Karina Lamontagne.

Ouvrir en mode plein écran Karina Lamontagne est directrice générale du Centre de la petite enfance et famille Les P'tits Cerfs-Volants, à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

À Saint-Jean, il existe aussi la garderie non réglementée de la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Cette dernière accueille quatre enfants. La liste d’attente compte 21 personnes, selon la directrice générale de l'organisme, Martine Fillion.

Oh mon dieu, la demande est là , affirme Karina Lamontagne. Il y a une très forte demande.

Dix-huit jeunes sur la liste d’attente des P’tits cerfs-volants peuvent participer à un programme de prématernelle quelques heures par semaine, mais pour la plupart des familles, la garderie anglophone est la seule option.

Aucune garderie sur la côte ouest

À 800 km à l’ouest, dans la péninsule de Port-au-Port, connu comme étant le berceau de la francophonie terre-neuvienne, il n’existe aucune garderie à temps plein en français.

L’éducatrice Charmaine Hinks s’occupe du programme de prématernelle de La Grand’Terre, un service à temps partiel offert aux familles de la région. Elle travaille seule et fait ce qu'elle peut, gardant quatre enfants trois heures par jour.

Dans cette région rurale, la population est en déclin. La demande pour les services de garde est moins importante qu’à Saint-Jean, mais le recrutement des éducatrices est d’autant plus difficile. L'autre programme de prématernelle francophone dans la péninsule, à Cap-Saint-Georges, a été suspendu plusieurs mois, faute de personnel.

Ouvrir en mode plein écran Charmaine Hinks est éducatrice au programme de prématernelle au Centre scolaire et communautaire Sainte-Anne, à La Grand'Terre, dans la péninsule de Port-au-Port. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

L’histoire de la péninsule témoigne de la précarité du français dans la région et de l’importance des services de garde francophones, selon Charmaine Hinks.

Il y a beaucoup de parents, ici, qui ne connaissent pas du tout le français , rappelle celle dont les grands-parents ont perdu le français parce que leur langue maternelle avait été interdite à l’école.

Nos grands-parents nous parlaient en anglais pour la plupart, ils ont perdu leur langue lorsqu'ils étaient jeunes, car c'était interdit de parler le français.

Les parents de Charmaine Hinks ont grandi en anglais. Elle a appris le français grâce à l’école francophone de La Grand’Terre et se réjouit de voir sa fille, qui participe actuellement au programme de prématernelle, jouer en français avec ses amis.

On essaie de réparer des torts du passé sur la côte ouest , explique Karina Lamontagne, dont l’organisme est aussi responsable des deux programmes de prématernelle dans cette région. On a des générations qui ne parlent pas la langue. [...] On essaie, avec les enfants, de leur redonner [la langue] pour qu’ils puissent le passer à leurs enfants aussi dans le futur.

Les parents en ont besoin, pis ça presse

Si les garderies sont essentielles au développement et à la pérennité du français à Terre-Neuve-et-Labrador, les progrès stagnent depuis des années. Une pénurie d’éducatrices sévit à travers le pays. La création de nouvelles places en en garderie dépend notamment de nouvelles infrastructures, mais il manque de financement pour la construction, selon Karina Lamontagne.

Cette dernière indique toutefois que des projets sont en marche. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a autorisé la construction d’une nouvelle garderie à 44 places à Saint-Jean. Il a approuvé la construction d’une nouvelle garderie à 32 places à Labrador City. Il a aussi donné le feu vert à une garderie à 32 places à Stephenville, une ville à quelques kilomètres à l’est de la péninsule de Port-au-Port.

On travaille en ce moment pour peut-être avoir des terrains , affirme-t-elle, tout en reconnaissant que ces autorisations datent d’il y a déjà deux ans. Il reste toujours une étape cruciale à franchir : trouver le financement.

C'est vraiment selon où est-ce qu'on est capable d'aller chercher [l’argent]? C'est les bailleurs de fonds. Donc si j'ai aucun bailleur de fonds qui offre ça, ça me bloque , explique-t-elle.

Karina Lamontagne est optimiste que l’accès aux services va s’améliorer. Mais elle reconnaît que pour le moment, il n’existe aucun calendrier pour la construction.