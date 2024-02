Galaxie et Sara Dufour feront partie de la programmation de la Traversée

L'organisation de la 70e Traversée internationale du lac Saint-Jean vient de dévoiler sa programmation de spectacles. Le public aura droit à trois soirs de prestations sur la grande scène Desjardins.

Le groupe jeannois Galaxie et le chanteur Éric Lapointe seront en vedette le jeudi 25 juillet pour lancer le bal. Le lendemain, William Bisson et son groupe hommage à Bob Bissonnette réchaufferont la foule avant que Sara Dufour monte sur scène. Et samedi, le soir de la grande traversée, le public pourra entendre les rythmes country de Matt Lang.

Ouvrir en mode plein écran Matt Lang sera en spectacle le samedi 27 juillet à Roberval. Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Les passeports pour les trois jours de spectacles sont offerts en prévente jusqu'au 15 mai au coût de 35 $. L’organisation demande aux citoyens de Roberval de s’en procurer un pour soutenir l’activité. Dernièrement, le conseil d’administration a dévoilé un déficit d'exploitation d'un peu plus de 177 000 $.