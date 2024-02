La saison d’observation des blanchons encore annulée

En raison du manque de glaces, le Château Madelinot annule pour une 4e année consécutive l’activité phare du tourisme hivernal aux Îles-de-la-Madeleine. Face à l’incertitude, l’hôtel change sa stratégie de commercialisation, sans toutefois mettre une croix définitive sur l’observation des blanchons.

Le même scénario se répète depuis 2021. L’absence de banquise dans le golfe empêche le Château Madelinot de pouvoir y transporter les touristes pour observer les jeunes phoques.

Alors que l’hôtel n’avait jamais annulé l’activité avant 2010, il a été contraint de le faire huit fois au cours des 15 dernières années.

Considérant la précarité de l’activité face aux changements climatiques, le Château Madelinot a modifié sa stratégie de marketing en 2023 en n’investissant aucune somme dans sa promotion.

Contrairement aux années passées, on n’a pas fait de salon de commercialisation, on n’a pas rencontré nos agences de voyage partenaires, on n’a pas fait de campagne sur le web , explique la directrice des ventes, du marketing et des communications des Hôtels Accents, Ariane Bérubé.

Malgré cela, l’entreprise a tout de même répondu à près de 175 clients qui se sont montrés prêts à se rendre aux îles de la Madeleine, à la dernière minute, advenant la présence d’une banquise.

Faut dire que ça fait plus de 40 ans qu’on opère cette activité-là, donc on a seulement utilisé notre base de clients qui est déjà très forte , souligne Mme Bérubé.

La directrice des ventes, du marketing et des communications des Hôtels Accents, Ariane Bérubé.

Pour les prochaines années, la stratégie du Château Madelinot sera de demeurer prêt à organiser l’observation de blanchons si les glaces se forment, avec cette liste de clients qui sont disposés à reporter leur participation d’une année à l’autre. Les gens ont le sentiment d’urgence, le sentiment que la prochaine fois sera peut-être la dernière fois , estime Ariane Bérubé.

Dans les années 1990, l'observation des blanchons attirait jusqu'à 400 touristes dans l'archipel sur une période de quatre semaines. (Photo d'archives)

Tant que nos partenaires sont prêts à enclencher le tout à la dernière minute advenant le cas qu’il y a de la glace, nous, de notre côté au Château Madelinot, on est capable de mettre l’opération en place très rapidement , ajoute-t-elle en rappelant que le Château Madelinot est désormais ouvert à l’année.

Chaque année qu’on annule, les gens sont déçus, mais ils nous demandent de les rappeler l’année suivante. C’est là qu’on a notre signal, c’est ce qui nous encourage et nous motive à garder ça actif d’une année à l’autre.

Malgré l’incertitude liée aux hivers toujours plus doux, force est de constater que l’équipe du Château Madelinot n’est pas prête à tourner la page définitivement sur l’observation des blanchons.

On a de la misère, parce que c’était un produit tellement fort chez nous au Château Madelinot, mais aussi pour la destination des îles de la Madeleine, ça fait partie de l’ ADN , lance Ariane Bérubé. S’il y a de la glace et qu’on ne fait pas l’activité, est-ce qu’on est capable de vivre avec ça? La réponse est non.

Les eaux du golfe du Saint-Laurent sont actuellement libres de glace, alors qu'historiquement une banquise s'y formait.

Participation à une étude

Par ailleurs, l’équipe du Château Madelinot participe à une étude menée par des chercheurs de l’ UQAM portant sur l’adaptation des entreprises touristiques face aux changements climatiques.

Son incapacité à continuer d’offrir annuellement l’activité d’observation de blanchons, qui a pourtant fait sa renommée, fait partie des cas à l’étude.

On fait partie des entreprises ciblées pour partager l’historique, mais aussi le présent de l’impact des changements climatiques sur une entreprise touristique.

On souhaite faire bénéficier de l’expertise , ajoute Mme Bérubé. Nos premières annulations étaient en 2010, c’était vraiment inusité comme situation qu’une entreprise touristique annule par manque de glaces et de froid, alors que maintenant c’est pratiquement devenu commun.

L'hôtel Château Madelinot doit adapter son offre de services touristiques aux changements climatiques.

D’autres entreprises madeliniennes participent également au projet de recherche.