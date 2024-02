Des défenseurs des animaux veulent que les agents de conservation portent des caméras

Après la mort récente de deux jeunes ours noirs, des défenseurs des animaux relancent le débat sur le port de caméras d’intervention par les agents de conservation de la Colombie-Britannique.

En 2019, Pacific Wild, une organisation à but non lucratif axée sur la conservation de la faune, avait déjà demandé au ministère de l'Environnement et de la Stratégie de lutte contre les changements climatiques d'exiger que les agents de conservation portent une caméra d’intervention. Cette année-là, plus de 500 ours avaient été abattus.

Aujourd'hui, l'organisation renouvelle son appel, après que l'année 2023 a vu un nombre record de 603 ours tués par le Service des agents de conservation de la Colombie-Britannique, selon les statistiques en ligne de la province.

Mollie Cameron, spécialiste de la faune au sein de l'organisation, dit être préoccupée par le processus décisionnel suivi par les agents de conservation lorsqu'ils décident si un ourson est éligible ou non à la réhabilitation.

De nombreux agents de conservation travaillent de manière indépendante et dans des environnements ruraux et forestiers. L'utilisation de caméras peut créer cette obligation de rendre compte et cette transparence, et soutenir les décisions qu'ils ont prises , explique Mollie Cameron.

Cette dernière met en avant deux incidents récents. Le premier s'est produit en décembre, lorsqu'un ourson blessé trouvé près de Buckley Bay, sur l'île de Vancouver, a été euthanasié. L'ourson a été décrit par le service de conservation comme émacié et trop faible pour survivre.

Le deuxième incident s'est produit le 15 janvier, lorsqu'un jeune ours trouvé à Nelson, en Colombie-Britannique, a également été euthanasié. L'ours était en mauvaise santé, selon les agents qui auraient consulté des biologistes de la faune.

Les statistiques en ligne du gouvernement provincial montrent que 6 oursons noirs ont été placés dans des centres l'année dernière, soit environ trois fois plus qu'en 2013. (Photo d'archives) Photo : Jennifer Steven

Nous pensons qu'une évaluation appropriée par un vétérinaire qualifié ayant une expérience médicale est capitale pour déterminer si les oursons sont en état ou non d’être réhabilités , explique Mollie Cameron.

Len Butler, chef adjoint du service de conservation, a déclaré qu'il n'avait aucune objection à l'égard des caméras d’interventions. Nous n'aurions aucun problème avec ces caméras parce que nous sommes confiants dans nos capacités à prendre des décisions et à les justifier , argue-t-il.

27 000 appels par an pour des ours noirs

Len Butler estime que le service reçoit environ 27 000 appels par an concernant les ours noirs par l'intermédiaire de la ligne « Signaler des actes de braconnage ou de pollution » (RAPP), et que leur principale préoccupation est la sécurité publique.

Lors de l'évaluation de l’état de santé des animaux sauvages, Len Butler explique que les agents de conservation consultent un biologiste de la faune et un vétérinaire si possible.

Il ajoute qu'ils suivent également des lignes directrices basées sur les commentaires des biologistes de la faune et du vétérinaire provincial de la faune. Ce dernier, selon le ministère de l'Environnement et de la Stratégie de lutte contre les changements climatiques, fournit une formation sur la manipulation, les soins et l'euthanasie en toute sécurité des animaux sauvages.

Lorsqu'un agent de conservation décide d'euthanasier un animal pour mettre fin à ses souffrances, il le fait sur la base d'un bon raisonnement, déclare Len Butler.

Est-ce que nous aimons faire cela? Absolument pas , assure-t-il.

Concernant l'ourson euthanasié sur l'île de Vancouver en décembre, Len Butler explique que les agents ont pris la décision cette fois-là d'abattre l'ours et nous sommes confiants à ce sujet. Ce n'est pas à cause d'un manque de formation, la formation est là, l'expérience est là.

Il insiste sur le fait que les centres de réhabilitation des animaux sauvages n'accueillent que les oursons et que l'ours de Nelson avait environ deux ans, était émacié et se rendait en ville à la recherche d'attraits, tels que de la nourriture.

Il y a ensuite l'évaluation des risques , ajoute-t-il. Il est facile de se concentrer sur l’élimination des ours, mais pas sur le problème.

Davantage d’oursons placés dans des centres

Adam Ford, professeur agrégé de biologie à l'Université de la Colombie-Britannique Okanagan et titulaire de la chaire de recherche du Canada en écologie de la restauration de la faune, pense que les caméras d’intervention n’auront aucun effet.

Nous devrions plutôt nous demander comment cohabiter avec les ours noirs , conseille-t-il. Les gens doivent mieux gérer l’utilisation de ce qui attire les ours et leurs interactions avec les ours s'ils veulent coexister.

Adam Ford explique qu'un plus grand nombre d'oursons noirs ont été placés dans des centres de réhabilitation ces dernières années.

Les statistiques en ligne du gouvernement provincial montrent que 61 oursons noirs ont été placés dans des centres l'année dernière, soit environ trois fois plus qu'en 2013.

Si on veut que les agents prennent des mesures qui conduisent à une plus grande réhabilitation [des ours], alors nous devons préconiser non pas des caméras, mais des installations qui permettent aux agents d'avoir cette option , explique Adam Ford.

