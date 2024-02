De nouveaux investissements pour Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite a obtenu un soutien de 275 millions de dollars américains de la part de GM et de Panasonic pour le développement de sa future usine de Bécancour.

L’entreprise s'est aussi assuré vendre 85 % de sa production pour les six à sept premières années.

Cette entente permet à Nouveau Monde Graphite (NMG) de se rapprocher de son objectif de compléter le financement de son projet d'ici la fin de l'année en cours.

Avec les partenariats qu'on a déjà annoncés avec de grands prêteurs nord-américains ainsi que le gouvernement du Québec, on pense qu'on est très près de la solution, c'est-à-dire que maintenant, il faut parler à tout ce monde-là, s'assurer que tout le monde ait une bonne compréhension du projet. Tout le monde est prêt à investir les sommes nécessaires dans les prochains mois , a expliqué le président et chef de la direction de Nouveau Monde Graphite, Eric Desaulniers.

Panasonic Energy et GM ont toutes deux signé à la mi-février une entente offtake pluriannuelle contraignante pour l’acquisition de 18 000 tonnes par année de matériel d’anode actif issu de la production intégrée, du minerai aux matériaux pour batteries avec Nouveau Monde Graphite, peut-on lire sur son site Internet.

GM s’est engagé à investir 150 M$ US en deux tranches, sous réserve de certaines conditions de clôture, afin de soutenir l’avancement et, ultimement, la construction de l’usine de la phase 2 de NMG .

Quant à Panasonic, elle a l’intention de financer, avec des co-investisseurs potentiels, un montant évalué à 150 M$ US [...] dans le cadre du financement de la construction des installations de la phase 2 de NMG , suite à une décision d’investissement définitive positive .

On est fiers d'attirer des investissements étrangers pour venir financer ces projets-là ici, puis permettre à notre centaine d'employés et plus de poursuivre les activités vers le développement de ces deux projets majeurs.