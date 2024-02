En Alberta, une mine de charbon de chauffage vit peut-être sa dernière année

La mine de charbon Dodds, près du village de Ryley, est la seule parmi la poignée d’exploitations restantes à vendre encore du charbon de chauffage au public. Elle pourrait cependant en être à sa dernière année d’exploitation : la mine n’a presque plus de clients, alors que l'Alberta a amorcé au cours de la dernière décennie un abandon total du charbon.

Barry Wilchiw transporte du charbon depuis des décennies. Il s’agit du charbon pour chauffer les serres, les granges et les ateliers industriels. En hiver, il peut être mélangé à de la paille et brûlé pour faire fondre le sol gelé afin de construire des pipelines ou de creuser des tombes.

En raison notamment du manque de clients, c'est peut-être sa dernière année. Cela met fin à mon ère du charbon. C'est une activité en voie de disparition , dit-il.

Barry Wilchiw avait l'habitude de transporter du charbon six jours par semaine, mais maintenant il ne le fait plus que six jours par mois.

Si M. Wilchiw n'utilise plus de charbon pour chauffer sa maison près de Redwater, il s'en sert toujours pour chauffer les bâtiments restants de la mine de Thorhild, dont il est le gardien, afin d'empêcher les conduites d'eau de geler.

La fin d’une époque

L'Alberta a une longue histoire avec le charbon. Ce combustible a été le premier produit énergétique que la province a exporté, dès la fin des années 1800.

L'Alberta s’en est toutefois détournée au cours de la dernière décennie. Ses deux dernières centrales électriques au charbon devraient être converties au gaz naturel d'ici la fin de l'année.

Dans la province, il reste cinq mines de charbon en activité, dont la mine Dodds située à environ 100 kilomètres au sud-est d'Edmonton.

Il y a moins de 10 ans, il était courant de voir des camions faire la queue en attendant d'être remplis de charbon, explique Dave Bowal, directeur de la mine. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une poignée de clients par jour.

Lorsque j'ai commencé à reprendre la mine de charbon de mes parents, je rêvais que mes enfants la reprennent. Mais il ne semble pas qu'ils aient l'occasion de la reprendre.

Dave Bowal est le directeur de la mine de charbon Dodds, qui appartient à sa famille depuis les années 1950.

Impact de la taxe carbone

La mine appartient à sa famille depuis les années 1950. Les zones de la mine où il n'y a pas d'extraction active ont été transformées en terres agricoles pour la culture du canola, du blé et de l'orge.

Si le prix du charbon lui-même n'a pas beaucoup augmenté ces dernières années, il est devenu beaucoup plus cher à l'achat, en grande partie à cause de la taxe fédérale sur le carbone.

À la mine Dodds, le charbon coûte environ 50 dollars la tonne avant la taxe carbone. Avec la taxe, cela monte à 115 $.

Par exemple, cet hiver, un client y a acheté pour près de 7000 $ de charbon, dont 4600 $ ont été consacrés à la taxe carbone.

Depuis 2020, la taxe carbone a coûté 8 millions de dollars supplémentaires aux clients de la mine, selon Dave Bowal.

La taxe carbone sur le charbon à faible pouvoir calorifique devrait augmenter le 1er avril de cette année pour atteindre environ 142 $ par tonne. De ce fait, une tonne de charbon provenant de la mine de Dodds coûterait près de 200 $.

Les clients de la mine de charbon viennent de partout, certains viennent d'aussi loin que le nord de la Colombie-Britannique et le Manitoba. Ils sont constitués de personnes retraitées n'ayant pas les moyens de se départir de cette source d'énergie.

Qui achète encore du charbon?

Les clients viennent de partout, explique Dave Bowal, notamment du nord de la Colombie-Britannique et du Manitoba.

Parmi eux, des retraités qui sont incapables de payer les coûts de conversion à une autre source d'énergie. Ils arrivent avec 200 $ et espèrent que cela durera jusqu'à ce qu'ils puissent trouver plus d'argent pour revenir , explique M. Bowal.

Actuellement, il n'est pas prévu de fermer les dernières mines de charbon de l'Alberta, selon un courriel du cabinet du ministre de l'Énergie et des Minéraux, Brian Jean.

M. Bowal assure que la mine de Dodds resterait ouverte aussi longtemps qu'elle serait rentable, et aussi pour ne pas laisser des gens dans le froid.

Avec les informations de Liam Harrap