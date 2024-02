Des citoyens de Saint-Maurice sont réticents face au virage de la densification urbaine. La Municipalité a récemment modifié le zonage de certains lotissements jusque-là exclusivement réservés aux maisons unifamiliales pour y inclure des propriétés de type multilogement.

Près d’une cinquantaine de personnes ont assisté lundi soir à une assemblée publique de la Municipalité visant à expliquer les changements au plan d'urbanisme.

La majorité des gens qui se sont exprimés publiquement ont invoqué des arguments contre l’arrivée de davantage de multilogements dans leur quartier.

La perte de la qualité de vie est l’une des sources de préoccupations des résidents.

Ouvrir en mode plein écran Un secteur de Saint-Maurice visé par les changements au plan d'urbanisme. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

La Municipalité invoque la hausse de la population et le besoin pour des gens d’avoir accès à des propriétés moins dispendieuses, dans le contexte de l’inflation et de la hausse des taux hypothécaires.

Le nouveau plan ouvre la porte à la construction d'immeubles de six logements dans certains secteurs. Des résidents présents sur place ont suggéré que les multilogements soient construits à des endroits où il n'y a pas déjà une majorité de maisons unifamiliales.

Une terre agricole changera de zonage en vertu du nouveau plan d'urbanisme, mais aucun projet n'y est encore envisagé.

Emmanuelle Gauthier fait partie des citoyens déçus des modifications.

On le savait que c'était pour se développer, mais là, on se retrouve avec des multilogements, ça amène beaucoup plus de monde, beaucoup plus de bruit, dit-elle. C'est pas le plan qu'on avait pensé au départ quand on s'est construit ici.

Le maire Gérard Bruneau, un urbaniste et des conseillers municipaux étaient présents à la rencontre pour répondre aux questions des citoyens.