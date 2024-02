Une musicienne suis les traces de son père à la tête d’orchestres à l'Université de Regina

Dans les Ghiglione à Regina, la musique est une affaire de famille. Après une longue carrière à diriger les orchestres d'harmonie de l'Université de Regina, Brent Ghiglione s'apprête à passer le relais à sa fille, Kiera Ghiglione.

Au cours des quatre dernières décennies, M. Ghiglione a nourri le talent de nombreux jeunes musiciens à Regina. Il supervise entre autres l'Orchestre d’harmonie junior (Junior Wind Ensemble), que sa fille dirige désormais aux côtés de Kathy Anderson.

[Kiera] est une jeune femme intelligente et motivée. Elle est douée pour établir des liens avec les jeunes et elle aime ça autant que moi. C'est donc assez exaltant quand vous travaillez avec quelqu'un et qu'il comprend , indique Brent Ghiglione.

Brent Ghiglione, directeur des orchestres de l'Université de Regina, examine une partition musicale avec sa fille Kiera Ghiglione, qui aspire à suivre les traces de son père. Photo : Radio-Canada / Florence Hwang

Selon Brent Ghiglione, les dernières années ont été difficiles pour le groupe musical. En raison de la pandémie de COVID-19, de nombreux étudiants n'ont pas eu l'occasion de jouer avec un ensemble complet.

Toutefois, lui et sa fille se disent ravis de constater un regain d'intérêt pour les programmes musicaux. Jusqu'à présent, 62 élèves de la 7e et 8e année se sont inscrits aux répétitions de l'Orchestre du samedi matin, tandis que 20 autres sont sur une liste d'attente.

La musique, une histoire de famille

Brent Ghiglione se souvient que lorsqu'il a choisi la musique comme carrière, son père a simplement secoué la tête. Mon père a dit en plaisantant que je serais fauché pour le reste de ma vie.

M. Ghiglione savait qu'il voulait travailler dans le monde musical, mais il que les défis étaient grands. [Il y avait] un million de personnes qui jouaient mieux que moi.

Lorsqu'il a commencé à enseigner la musique, il a su qu'il avait trouvé sa voie. Pendant 17 ans, il a dirigé le programme d'orchestre de l'école Campbell Collegiate, où plusieurs de ses groupes ont remporté des concours locaux, provinciaux et nationaux.

Il a ensuite intégré l'Université de Regina. En 2022, il a été nommé professionnel de la musique de l'année lors du cinquième évènement des Saskatchewan Music Awards.

La vie de Brent Ghiglione a inspiré sa fille Kiera, qui a décidé de suivre les pas de ses parents, tous deux directeurs d'orchestre.

En grandissant et en regardant mes parents jouer des instruments, je voulais être comme eux , dit-elle.

Kiera Ghiglione, qui reprend le flambeau musical, dirige l'Orchestre d'harmonie junior de l'Université de Regina. Photo : Radio-Canada / Florence Hwang

Après avoir commencé des études dans un autre domaine, Kiera Ghiglione a ensuite opté sans hésiter pour une spécialisation en éducation musicale. Son frère Dominic vient lui aussi d'obtenir une maîtrise en éducation musicale.

Aujourd'hui, le samedi matin est le moment fort de la semaine de Kiera Ghiglione, alors qu'elle apprend à ses d’élèves à manier les instruments de musique.

« Dès qu'ils sont assis près de quelqu'un qui aime autant la musique qu'eux, c'est génial de voir une amitié se former. C'est une expérience incroyable. »

Mes parents m'ont appris à être une bonne enseignante, comment rejoindre les étudiants et m'assurer que je leur donne la meilleure éducation possible.

Alors qu'il entame sa 41e année d'enseignement, Brent Ghiglione est fier que ses enfants transmettent leur passion pour la musique à la génération suivante.

« Je crois que nous aurons le joyau le plus précieux du Canada [à Regina] », dit-il.

Avec les informations de Florence Hwang