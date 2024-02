Un nouveau rapport de la Ville de Toronto recommande de modifier la procédure d'intervention en cas d'attaques de chiens dangereux. Il conseille notamment de créer un registre public des ordonnances relatives aux chiens dangereux.

Le registre ferait l'inventaire des chiens qui ont reçu une ordonnance des services animaliers municipaux en lien avec leur comportement.

Le registre comprendrait les éléments suivants :

Les trois premiers caractères du code postal du propriétaire

le nom du chien

Race du chien

Sa couleur

Date où le chien a commis l'attaque.

Actuellement, les propriétaires de chiens dangereux doivent poser un panneau d’avertissement devant chez eux ainsi qu’une médaille sur leur chien l’identifiant comme dangereux. Ces derniers doivent aussi porter une muselière en public et sont bannis des parcs pour chiens.

Les règlements municipaux déjà en vigueur obligent que l’animal reçoive un entraînement à la socialisation et à l'obéissance dans les 90 jours suivant la délivrance d'une ordonnance et qu’une photo du chien soit conservée dans les dossiers de la Ville.

Un financement allant jusqu’à 500 000 $ est demandé pour des campagnes de communication et de sensibilisation du public et pour améliorer la surveillance et l’application de la loi.

L'importance de bien définir les incidents

Dans une lettre adressée au comité du développement économique et communautaire, qui se penche sur la question mardi, la Torontoise Cathy Crowe appuie les recommandations du rapport.

Selon le rapport, les incidents graves liés aux chiens dangereux devront être priorisés par rapport aux incidents mineurs . Mme Crowe s’inquiète toutefois de la subjectivité de ces termes et croit qu’un mécanisme de triage clair et transparent qui définit ce qu’est un incident mineur doit être mis en place.

L’examen de la procédure d’intervention a été demandé par la conseillère municipale Paula Fletcher après un incident ayant entraîné l'hospitalisation d'un résident d'East York l’été dernier. Selon elle, la réponse de la Ville à ce genre d'incidents doit être immédiate et coordonnée .