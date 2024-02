Le gouvernement fédéral envisage de permettre la chasse à la grue du Canada dans le Nord de l'Ontario. Cette espèce a presque disparu à cause de la chasse au cours des dernières décennies, mais elle a fait un grand retour dans les dernières années.

Le Service canadien de la faune, qui supervise les oiseaux migrateurs, envisage une proposition qui permettrait aux chasseurs d’abattre une grue par saison dans les basses terres des baies d’Hudson et James.

La chasse reviendrait également dans certaines parties des districts d'Algoma, de Nipissing et de Timiskaming, ainsi que dans la région de l'île Manitoulin et de la rivière des Français, mais elle serait limitée aux champs des agriculteurs.

Nous apprécions le fait qu'il y ait une population croissante de ces oiseaux, mais cela cause pas mal de dégâts , affirme Charles Amyot, représentant du Nord au sein de l’organisme Grain Farmers of Ontario (Producteurs de grains de l'Ontario).

Il mentionne qu’il apercevait une grue de temps à autre lorsqu'il a commencé à cultiver du canola, du blé, de l'orge et d'autres cultures à Temiskaming Shores en 2011, mais maintenant c'est devenu excessif et les dégâts ne cessent d'augmenter .

M. Amyot explique que contrairement aux bernaches, qui mangent un peu puis s'en vont, les grues du Canada s'installent dans un champ particulier et consomment jusqu'à la moitié du grain.

Les producteurs de grains du Nord de l'Ontario affirment que des groupes de grues du Canada choisissent un champ et mangent jusqu'à la moitié de la récolte. Photo : CBC/Erik White

Il pense que la limite proposée d'un oiseau par chasseur est trop basse, mais que c’est mieux que rien .

Matthew Robbins, biologiste de la faune à la Fédération des pêcheurs et chasseurs de l'Ontario, affirme que le retour de la chasse n'est pas seulement une question de contrôle de la population.

Il s'agit plutôt de l'opportunité offerte par une population en bonne santé , dit-il, ajoutant que les chasseurs apprécient la viande de la grue.

M. Robbins affirme que le plan de gestion des grues du Canada en Ontario et au Québec considère qu’une population est en bonne santé entre 30 000 et 60 000 oiseaux, alors qu'elle est maintenant de 97 000.

Je pense que les gens ont de bonnes intentions et voient la reprise et ils ne veulent pas nous voir revenir là où les choses étaient et c'est un sentiment naturel et compréhensible , mentionne-t-il.

L'ornithologue de Sudbury Chris Blomme se souvient de l'époque où l'observation d'une grue du Canada était rare dans le Nord de l'Ontario et croit qu'il existe d'autres moyens de contrôler la population et de protéger les cultures.

Je ne sais pas vraiment pourquoi quelqu'un voudrait tuer une grue du Canada , affirme-t-il, ajoutant que les oiseaux s'accouplent pour la vie et peuvent vivre jusqu'à 25 ans.

L'ornithologue de Sudbury Chris Blomme affirme qu'il existe d'autres moyens de protéger les cultures et de contrôler la population de grues du Canada que de rétablir la chasse. Photo : Avec la permission de Jason Dain

Ce n'est pas parce que les oiseaux deviennent soudainement plus communs que nous devons commencer à en détruire un certain nombre pour que nous n'en voyons pas autant.

On ne sait pas quand le gouvernement fédéral prendra une décision, mais la chasse pourrait être permise au plus tôt à l’automne 2026.

Avec les informations d’Erik White de CBC