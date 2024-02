Le Centre d'interprétation des oiseaux de proie de Godbout, qui prend en charge des oiseaux de proie ayant des handicaps ne permettant pas leur remise en liberté, lutte présentement pour sa survie.

L'an dernier et depuis le début de l'hiver, le nombre de visiteurs escompté n'est pas au rendez-vous. On aurait espéré avoir environ 2000 visiteurs de plus sur le site , laisse tomber la directrice des opérations, Noémie Roy, en entrevue à Bonjour la Côte.

Selon Mme Roy, la plus faible présence de touristes dans la région et le contexte économique difficile expliquent la baisse d'achalandage survenue au centre d'interprétation. Elle déplore par ailleurs que les résidents de la Côte-Nord soient moins nombreux à visiter le site. On n'a pas le tiers de nos visiteurs annuellement qui proviennent de la région , souligne-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Noémie Roy ne se verse plus de salaire depuis 15 mois afin de favoriser la survie de l'organisme à but non lucratif. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac

Ainsi, les revenus sont loin d'être suffisants pour couvrir les dépenses associées au bien-être des oiseaux. La directrice a même dû couper son salaire dans la dernière année.

Refuge des oiseaux de proie de Godbout en péril.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Bonjour la Côte. Refuge des oiseaux de proie de Godbout en péril ÉMISSION ICI PREMIÈRE Bonjour la Côte Écouter l’audio (Refuge des oiseaux de proie de Godbout en péril. 9 minutes 1 seconde) Durée de 9 minutes 1 seconde 9:01

L'équipe dépense environ 500 $ par semaine pour nourrir les animaux, sans compter les frais associés aux soins vétérinaires et l'entretien des équipements et du site.

Devant la situation financière précaire, le centre envisage la fermeture. Noémie Roy assure toutefois chercher des solutions pour l'éviter. Je ne veux pas lâcher prise parce qu'on a tellement mis d'énergie, d'investissement dans notre refuge , s'attriste-t-elle.

Pour nos oiseaux, on est leur dernière chance. Si je ne les prends pas en charge ici, la plupart serait euthanasiée.

Ouvrir en mode plein écran En raison de blessures graves causées par l'humain, Zelda passera sa vie au centre. (Photo d'archives) Photo : Facebook/Centre d'interprétation des oiseaux de proie de Godbout

À court terme, la directrice des opérations compte sur l'aide du public pour que le centre puisse survivre.

Je demande l'aide du public pour continuer à prendre soin de ces oiseaux , implore-t-elle. Elle invite par ailleurs les pêcheurs et trappeurs à partager leurs prises pour nourrir adéquatement les oiseaux de proie.

Noémie Roy espère également obtenir un financement récurrent de la part du gouvernement afin d'assurer les opérations du centre à plus long terme.