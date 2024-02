Combien y’a-t-il de cerfs de Virginie près du bois Beckett? Sherbrooke veut savoir!

Si vous habitez près du bois Beckett à Sherbrooke, ne soyez pas surpris de voir un hélicoptère survoler à basse altitude mardi.

À 60 mètre du sol, entre 8 h et 16 h, il scrutera le secteur pour connaître le nombre de cerfs de Virginie qui y vivent.

C'est peut-être le secteur où on a le plus de requêtes. On a des requêtes à l'occasion. On veut le faire sur une base de projet pilote. [...] Dans un premier temps, on veut obtenir un portrait réel de la densité des cerfs de Virginie au bois Beckett , explique le directeur adjoint à la Ville de Sherbrooke, Gaétan Drouin.

Est-ce qu'on envisage d'abattre des cerfs, comme à Longueuil, si la population est trop nombreuse ?

Il est beaucoup trop tôt pour arriver avec ces types d'interventions. C'est vraiment sur recommandation des biologistes , assure Gaétan Drouin.

D'autres actions pourraient toutefois être mises en place pour assurer une bonne cohabitation entre la population et les animaux.

Ce sont [les biologistes] les experts au niveau de la faune pour être en mesure de nous donner les meilleures recommandations possibles afin de limiter le nombre d'accidents, de s'assurer qu'il n'y ait pas de broutage excessif. Aussi, c'est beaucoup au niveau de l'apprentissage, de l'éducation, de l'information auprès de nos populations qui résident près du bois Beckett ou même nos utilisateurs du bois Beckett.

Le dénombrement sera effectué par la Ville, en collaboration avec le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.