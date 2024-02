Un programme de hockey scolaire qui marque des points à Hawkesbury

Un nouveau programme de hockey à l'École secondaire catholique régionale de Hawkesbury gagne en popularité auprès des élèves.

L'école espère que l'inclusion du hockey dans son programme scolaire va contribuer au développement personnel et sportif des élèves.

Une fois par semaine, pendant deux heures, une trentaine d'élèves de la 7e et de la 8e année troquent leurs livres pour chausser leurs patins.

Nadia Côté dirige le programme en plus d'enseigner les mathématiques et l’anglais.

En tant que passionnée de hockey, elle y voit une bonne occasion d’améliorer les capacités sportives de ses élèves.

Je trouve qu'ils sont engagés. Je peux voir la différence. Ils ne lâchent jamais. Ils ont vraiment du cœur. Je n’ai jamais vu ça. Ils se mettent à 110 %, ils veulent apprendre , explique-t-elle.

Ce programme a été lancé à titre de projet pilote l'année dernière et depuis, a vu ses inscriptions doubler.

Le projet est le fruit d'une collaboration avec l'Académie des habiletés hockey Canada (AHHC).

Nadia Côté, pour sa part, joue de créativité afin de maintenir les frais d’inscriptions à un prix abordable pour les familles. La note se chiffre environ à 300 $ dollars par élève.

J'ai été chercher des commanditaires, des dons, juste pour m'assurer que chaque jeune puisse être capable de venir jouer , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Une fois par semaine une trentaine d'élèves de la 7e et de la 8e année troquent leurs livres pour les patins. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Pour les passionnés de hockey, le programme permet d'apprendre auprès de joueurs expérimentés.

Sébastien Clément a chaussé les patins pour la première fois à l’âge de 5 ans. Aujourd’hui âgé de 13 ans, il partage que le programme lui offre la possibilité de se développer en partageant la glace avec des joueurs de différents calibres.

Ici, il y a plus d'élèves et de tous les niveaux. Puis les entraînements qu'on fait ne sont pas les mêmes , explique-t-il.

Nadia Côté dit d’ailleurs constater une différence dans le développement des jeunes sportifs.

On voit déjà l'amélioration par rapport à l’année dernière. L'élève est plus habile au niveau du jeu d'équipe, plus habile au niveau du jeu de patin .

Les élèves auront la chance de mettre leurs habiletés à l'épreuve en portant leur nouveau chandail lors du grand Tournoi de hockey Franco à Ottawa à la mi-avril.