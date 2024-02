Hébergement de type Airbnb à Québec : des consultations pour resserrer la réglementation

La Ville de Québec a écouté, lundi, les avis des citoyens sur le futur permis imposé à ceux qui souhaitent accueillir des touristes dans leur résidence principale.

Lors de la consultation, suivie par plus de 130 personnes, en présence et virtuellement, la Municipalité a présenté le nouveau certificat d’autorisation, destiné à encadrer l’hébergement touristique collaboratif de type Airbnb.

D’un montant annuel de 250 $, l’autorisation permettra, selon la Ville, de mieux gérer la pratique, de combattre l’hébergement touristique illégal, de réduire la pression sur le marché locatif et de lutter ainsi contre la crise du logement.

Ouvrir en mode plein écran La Ville de Québec a présenté les caractéristiques du certificat d'autorisation. Photo : Radio-Canada

Excessif disent des citoyens

À plusieurs reprises lors de la consultation, des citoyens ont jugé le montant trop élevé.

Patrick Gentes, résident du quartier Saint-Émile dans l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles, souligne que la même autorisation à Montréal est facturée à 54 $, soit près de cinq fois moins qu’à Québec.

Pour sa part, Monique Gagnon, installée dans Charlesbourg, fait de l’hébergement depuis un peu plus d’un an. Elle se sent pénalisée.

Je trouve que c’est abusif, le 250 $

Ouvrir en mode plein écran Monique Gagnon estime qu'elle fait tout pour être en règle, mais que la nouvelle réglementation la pénalise. Photo : Radio-Canada

On nous fait comme réponse que le coût moyen d’un hébergement touristique à Québec, c’est 250 $. Pas quand c’est dans notre résidence principale , réfute Mme Gagnon, et qu’on est situés ailleurs que dans le centre-ville. Ce n’est pas du tout dans ces prix-là.

Publicité

Des comités de citoyens demandent des restrictions plus sévères

Plusieurs comités de citoyens, présents lors de la consultation, ont salué et soutenu la mesure.

Le comité populaire Saint-Jean-Baptiste ( Compop ) dit être resté sur sa faim .

Les solutions qui existent [...] c’est beaucoup plus au niveau du respect du zonage résidentiel , croit Marie-Ève Duchesne du Compop.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Ève Duchesne du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste. Photo : Radio-Canada

L’organisme a recensé dans le quartier 90 logements disponibles à la location sur la plateforme Airbnb dans la dernière année. Pour nous il y a actuellement une importance capitale de s’occuper de la protection du parc locatif et du tissu social de nos quartiers, pour qu’ils demeurent vivants , presse Mme Duchesne.

Michel Masse, président du comité des citoyens du Vieux-Québec, voit d’un bon œil le certificat d’autorisation et demande que la mesure soit assortie d’une obligation d’affichage externe. Pour que ce soit visible, à ce moment-là, c’est plus facile pour tout le monde autant pour les inspecteurs de la Ville que pour le voisinage.

Ouvrir en mode plein écran Michel Masse, président du comité des citoyens du Vieux-Québec. Photo : Radio-Canada

Mélissa Coulombe-Leduc, responsable de l’urbanisme au comité exécutif de la Ville de Québec, a précisé que si la nouvelle réglementation voit le jour, deux inspecteurs supplémentaires seront affectés aux enquêtes sur les hébergements illégaux. Actuellement cette surveillance est assurée par quatre employés. Une mission menée à temps partiel, parmi d’autres tâches, indique la Ville.

Publicité

L’application au printemps 2024

L’échéancier prévoit l’adoption du nouveau règlement le 19 mars et son application au mois d’avril 2024.

L’objectif est d’en faire le premier maillon de la chaîne dans les nombreuses démarches entourant les demandes d’autorisations. Elle serait préalable à l’enregistrement auprès de la Corporation de l’industrie touristique du Québec, dont le montant s’élève à 51,50 $.

Les démarches se feront par téléphone au 311, indique la Ville, et non pas par un formulaire en ligne, une façon, selon la Municipalité, de rejoindre le maximum de personnes.

À Québec, l’autorisation d’hébergement collaboratif en résidence principale est d’une durée maximale de 31 jours consécutifs pour un total de 90 jours par année.