« Ils nous ont laissé tomber », lance Cynthia Caron, un nœud dans la gorge et encore sous le choc, quelques instants après avoir assisté, impuissante, à la décision de mettre la clef sous la porte de l’établissement où elle enseigne depuis 15 ans.

On perd un bien collectif et on va dilapider une expertise unique , renchérit, tout aussi sombre, son collègue David Gour, enseignant en dessin et conception de meuble à l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Montréal (ENME Montréal).

Le sort de l’école spécialisée était incertain depuis un moment, ce qui soulevait les inquiétudes de son corps professoral.

Mme Caron, M. Gour et leurs collègues ont été informés en journée lundi de l’intention de la direction du Cégep de Victoriaville de recommander la cessation des activités du campus de Montréal de l’ ENME ainsi que la vente de son bâtiment, qui a pignon sur l’avenue De Lorimier à Montréal depuis 1995.

Cette décision a été entérinée par une majorité décisive de membres du conseil d’administration plus tard en soirée, à Victoriaville. Une trentaine d’enseignants et étudiants de l’ ENME avaient fait la route depuis Montréal pour y assister, et des collègues du campus de Victoriaville s’étaient joints à la rencontre, particulièrement émotive, par solidarité.

La séance du conseil d'administration du Cégep de Victoriaville s'est tenue devant un public attentif et attristé, lundi.

Certains d’entre eux ont pris la parole pour tenter une dernière défense de l’établissement d’enseignement, espérant renverser la vapeur, mais sans succès, relate Cynthia Caron. Je suis estomaquée. On se serait attendu à un peu plus de soutien, mais non. C’est comme si le sort en était déjà jeté.

Une décision difficile , selon le Cégep de Victoriaville

C’est une page d’histoire importante du Cégep qui se tourne et c’est une décision difficile à prendre , mentionne le directeur général du Cégep de Victoriaville, Denis Deschamps, par voie de communiqué. Il assure par ailleurs que du soutien et de l’accompagnement seront offerts aux enseignants affectés.

Denis Deschamps, directeur général du cégep de Victoriaville, dans le Centre-du-Québec

Des motifs essentiellement financiers sont invoqués pour expliquer ce choix, qui est présenté comme une centralisation des activités à l’École du meuble et de l’ébénisterie à Victoriaville.

La possibilité de n’y offrir qu’un seul programme d’études, les défis en lien avec le recrutement ainsi que les enjeux financiers relatifs au maintien des services à la communauté collégiale, au renouvellement et à l’entretien d’équipement de pointe et à l’amélioration du bâtiment sont quelques-unes des raisons qui ont motivé [cette] décision , explique la direction du Cégep de Victoriaville.

Bien que le Cégep de Victoriaville ait décidé du destin de son campus montréalais, ce n’est qu’en 2027 que celui-ci mettra fin à ses activités, précise la direction par voie de communiqué.

Les admissions seront maintenues à l’automne 2024 et les étudiants inscrits pourront terminer leur parcours et obtenir leur diplôme avant sa fermeture officielle.

La Fédération de l’enseignement collégial (FEC-CSQ), qui représente les enseignants du Cégep de Victoriaville, a par ailleurs indiqué sur les réseaux sociaux être solidaire du personnel qui sera touché par cette décision qu’elle qualifie de malheureuse .

Frustration

Je trouve extrêmement dommage qu’encore une fois, le débat se fasse dans une logique uniquement comptable , dénonce l’enseignant David Gour.

Il est en colère contre la direction du Cégep de Victoriaville, qui préfère démanteler cette école plutôt que de trouver le moyen de passer le flambeau à un établissement qui pourrait lui donner un nouveau souffle. Le directeur général l’a répété à plusieurs reprises, il ne veut pas se faire compétition à lui-même, puisqu’il y aura encore un programme en ébénisterie à Victoriaville , explique M. Gour.

L'équipe de l'ENME de Montréal, Cynthia Caron, deuxième à partir de la gauche, et David Gour, deuxième à partir de la droite, ont confié être atterrés par la fermeture de leur établissement d'enseignement.

Pourquoi est-ce qu’on est prêt à accepter la perte de notre bien collectif? Pourquoi est-ce qu’on ne considère pas tout simplement de transférer cette mission-là à un autre joueur du réseau qui pourrait l’accueillir?

L’appel qu’on fait est le suivant : trouvons une solution pour continuer à faire vivre ce projet de formation-là , lance celui qui oeuvre dans le milieu de l’ébénisterie depuis plus de deux décennies.

À son avis, la communauté des ébénistes et enseignante de l’ ENME de Montréal serait prête à se mobiliser pour créer un véritable pôle montréalais de l’enseignement de l’ébénisterie , qui pourrait rassembler des programmes tant au niveau des métiers d’arts que davantage orientés vers l’industrie du meuble ou encore la production assistée par ordinateur.