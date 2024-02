Dans les semaines ayant précédé les élections de 2018, des syndicats s’étaient payé une campagne publicitaire pour dénoncer « les dégâts promis par la Coalition avenir Québec ». Le jour même du lancement de la campagne, Jean-François Lisée y était allé d’une prophétie : « Si vous avez détesté l’austérité libérale, vous allez détester l’austérité caquiste. »

En avance dans les sondages, François Legault inquiétait dans certains quartiers, avec ses promesses de baisses d’impôt et d’efficacité de l’État. Il est vrai que le chef caquiste avait lui-même contribué à alimenter certaines craintes lors des deux élections précédentes, rappelant sans cesse qu’il était comptable de formation. Héritière de l’ADQ, la CAQ avait fait campagne en 2012 et en 2014 en promettant un grand ménage. En 2018, elle s’était engagée à abolir pas moins de 5000 postes dans la fonction publique.

Une fois élu, François Legault n’a toutefois pas eu de grands efforts à faire pour que les finances publiques se maintiennent à flot. Les plantureux surplus budgétaires hérités des années Couillard ont fait le travail, permettant au nouveau gouvernement de réduire le fardeau fiscal sans avoir besoin de couper.

Le portrait est toutefois beaucoup moins rose depuis la fin de la pandémie. Après avoir dépensé sans trop avoir à compter – état d’urgence sanitaire oblige – et après avoir repoussé de deux ans déjà le retour à l’équilibre budgétaire, le gouvernement laisse maintenant entrevoir de nouveaux délais.

Le choix qu’on a fait d’investir massivement dans les services publics, ça va avoir des conséquences financières. On se retrouve avec un budget qui est largement déficitaire […], beaucoup plus déficitaire qu’il ne l’était avant ces négociations , a déclaré François Legault dimanche, en référence aux plus récentes négociations dans le secteur public.

Des syndicats se sont insurgés, y voyant une tentative de les blâmer pour les déficits à venir. Si on ignore quel motif habitait réellement le premier ministre lorsqu’il a tenu ces propos, il est clair que le gouvernement cherche à parer les coups et à préserver sa réputation de bon gestionnaire des fonds publics. À ce chapitre, les talents de l’actuel ministre des Finances restent cependant à être démontrés.

Des choix à assumer

Jusqu’ici, la CAQ n’a jamais vraiment semblé se priver pour dépenser. En plus de réduire les impôts, elle a allongé pas moins de 6,5 milliards de dollars pour aider les contribuables à faire face aux affres de l’inflation, en distribuant des chèques à 94 % d’entre eux en 2022. Le gouvernement a aussi consacré d’importantes sommes à l’embauche de personnel en santé et en éducation. Uniquement dans le réseau de la santé, les dépenses ont bondi de 15 milliards $ par année, entre le dernier budget déposé par Carlos Leitao, en 2018, et celui que l’actuel ministre, Eric Girard, a déposé le printemps dernier – et ce n’est visiblement pas fini.

Malgré le ralentissement de l’économie auquel on assiste depuis quelques mois, le gouvernement a maintenu le cap et il n’a visiblement pas l’intention de revenir sur les décisions qu’il a prises. Pas question d’augmenter les impôts ni de couper dans les services publics, maintient François Legault, même si Philippe Couillard avait promis la même chose avec les résultats que l’on connaît.

En décembre, le Rapport sur la situation financière du Québec indiquait déjà que le déficit budgétaire pour l’année en cours serait plus important que prévu, à 4,1 milliards $. Pour assainir les finances publiques, le premier ministre mise plutôt sur la croissance économique. C’est aussi l’argument qu’il avait évoqué lors du dernier scrutin, promettant de faire progresser l’économie plus rapidement que ne l’anticipaient les prévisionnistes.

En somme, syndicats ou pas, nouvelles ententes collectives ou pas, on voit mal comment le gouvernement aurait pu atteindre les objectifs qu’il s’était fixés. Si réinvestir en santé et en éducation est un choix qui se défend, particulièrement dans le contexte de sous-financement des dernières décennies, il n’en reste pas moins difficile à concilier avec l’atteinte du déficit zéro à court terme.

De là, l’importance d’être prêt à assumer ses décisions, tant sur le plan financier que sur le plan politique. Dans le contexte, montrer du doigt les syndicats (même indirectement) semble surprenant, alors que le gouvernement a lui-même négocié et signé les ententes qu’on tient maintenant pour responsables de l’alourdissement du déficit.

Déjà, l’opposition accuse le premier ministre de chercher à se défiler. La CAQ cache toute son INCOMPÉTENCE [sic] dans des déficits substantiellement plus gros qu’anticipés [...]. Elle gère tout croche et sans vision , a accusé le critique libéral en matière de finances, Frédéric Beauchemin.

Le chef conservateur Éric Duhaime est allé dans le même sens, en écrivant que si le budget est dans le rouge, c’est parce que la CAQ dépense sans compter et se fiche totalement de la prochaine génération sur le dos de laquelle elle pellette ses déficits .

Conjurer le mauvais sort

François Legault ne compte visiblement pas faire la même erreur que Philippe Couillard avait commise lorsqu’il était au pouvoir. L’ancien premier ministre avait considérablement réduit ses chances d’être réélu en comprimant au minimum la croissance des dépenses publiques, ce qui avait suscité de vives critiques dans presque tous les milieux de la société.

Le fait que François Legault, lui, maintienne le cap sur la croissance des dépenses ne garantit toutefois pas que son parti connaîtra une autre destinée que celle de son prédécesseur.