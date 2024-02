Prolongement de la route 170 vers Alma : quatre tracés à l’étude

Quatre tracés au nord de Saint-Bruno sont présentement à l’étude par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) pour le prolongement de la route 170 vers Alma jusqu’à la route 169. Les travaux pourraient débuter dans un horizon de quatre ans.

Ces scénarios ont été présentés lundi soir lors d’une séance d'information publique du ministère devant près de 200 personnes à la salle multifonctionnelle de Saint-Bruno qui était bondée pour l’occasion. Ils font suite à des consultations menées en juin 2023.

Ces quatre tracés figurent au sein du corridor nord qui a été la solution retenue en mars dernier parmi les trois options qui étaient sur la table.

Ouvrir en mode plein écran Quatre tracés préliminaires ont été présentés aux participants. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Les deux premiers scénarios prévoient que la voie de contournement à quatre voies divisées se raccorde à la route 169 par le biais d’un carrefour giratoire alors que les deux autres se termineraient à l’intersection du boulevard Maurice-Paradis. Le feu de circulation actuel serait suffisant pour accueillir le flux de trafic découlant de la voie de contournement, selon les projections du MTMD .

Le ministère prévoit que peu importe le scénario choisi, des ponts seront aménagés au-dessus du 8e et 7e Rang, à Saint-Bruno, et un carrefour giratoire sera construit pour accéder au 6e Rang. Une bretelle de raccordement à la route régionale serait également bâtie pour permettre aux véhicules de poursuivre leur route à Saint-Bruno.

Des scénarios aux enjeux différents

Le scénario A serait le moins coûteux, selon le ministère, puisque celui-ci nécessiterait la construction d’un seul pont au-dessus de la route Saint-Alphonse avec l’aménagement d’un passage à niveau au croisement de la voie ferrée, sans travaux d’excavation particuliers.

Le scénario D serait le plus éloigné des résidences, dont plusieurs sont situées sur la route Saint-Alphonse, au nord de la voie ferrée. En contrepartie, cette option aurait plus de conséquences au niveau environnemental. Le ministère estime qu’entre 35 et 40 hectares de terres agricoles seraient touchés par le scénario D et entre 5 et 10 hectares de milieux humides du secteur.

Le scénario B serait le plus coûteux en raison notamment de la construction de deux ponts, soit l’un au-dessus de la voie ferrée et un autre à la hauteur de la route Saint-Alphonse.

Quant au scénario C, qui serait situé au sud de la voie ferrée avec un pont d’étagement au-dessus de celle-ci, ses répercussions seraient plus limitées sur les milieux humides et boisés.

Le choix du corridor nord remis en question

Plusieurs citoyens ont remis en question la décision du ministère des Transports et de la Mobilité durable de privilégier le corridor nord au détriment du corridor sud.

Cet enjeu a soulevé les passions pendant la séance d’information, obligeant l’animatrice à remettre à l’ordre certains citoyens qui se montraient trop insistants. Les citoyens ont rappelé que le corridor sud a longtemps fait l’unanimité avant l’annonce du corridor nord l’an passé.

Le maire de Saint-Bruno, François Claveau, a dénoncé le manque de transparence du processus. Il a interpellé le premier ministre François Legault, qui lui avait promis, selon lui, que le corridor sud serait l’option préconisée il y a quelques années. En avril dernier, le maire avait aussi accusé le gouvernement de ne pas écouter la population dans ce dossier.

Une autre citoyenne a aussi exprimé son inquiétude concernant le bruit qui serait causé par la circulation, ce à quoi on lui a répondu que des mesures d’atténuation seraient mises en place à la suite d’études pour comprendre les effets sonores du prolongement de la route 170.

Une résidente de la route Saint-Alphonse, Line Gilbert, a pour sa part demandé aux représentants du ministère de quelle manière l’avis de la population serait pris en compte si celle-ci se rangeait favorablement du côté du tracé D, soit celui qui affecterait le moins grand nombre de résidences. Les employés du ministère ont répondu être sensibles aux préoccupations citoyennes et ont invité la dame à s’inscrire aux futurs groupes de discussion.

Enfin, un citoyen s’est questionné sur la pertinence d’aménager une route à quatre voies divisées dans le contexte des changements climatiques. Les représentants du ministère ont rappelé que le projet initial est de compléter un lien rapide entre Alma et La Baie et que les projections de circulation justifient la création de quatre voies divisées. Ils ont aussi mis en lumière un rapport du coroner datant de 1998 qui recommandait de contourner Saint-Bruno et que ce type de route limite les risques de collision.

Prochaines étapes

À la suite de cette séance d’information, la population est invitée à répondre à un questionnaire en ligne et à s’inscrire à des groupes de discussion.

Le MTMD doit aussi déposer une étude d’impact environnemental concernant le projet vers Alma en 2024. Cette étape est essentielle pour la suite des choses.

L’aménagement de cette partie de la route est le dernier tronçon pour établir un lien routier rapide entre La Baie et Alma. À La Baie, les travaux de plus de 300 millions de dollars pour compléter l’autoroute 70 ont débuté l'été dernier et devraient se terminer d’ici 2028.