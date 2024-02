Un navire de la garde côtière chinoise a abordé et fouillé un bateau touristique de Taïwan, lundi, près de l'archipel taïwanais de Kinmen. L’opération fait craindre que Pékin exploite un incident mortel survenu la semaine dernière afin d'établir un contrôle total des eaux de cette région située tout près des côtes chinoises.

Les autorités taïwanaises affirment que six officiers de la garde côtière chinoise ont abordé un bateau de touristes de Kinmen transportant 23 passagers. Ils auraient passé une demi-heure à inspecter le certificat du bateau, les permis des 11 membres d'équipage ainsi que le plan de navigation.

L’opération va à l’encontre des revendications de Taïwan en matière de souveraineté maritime sur les eaux près de ses côtes et ajoute aux tensions liées à la mort de deux pêcheurs chinois lors d'une poursuite, la semaine dernière.

Les garde-côtes chinois avaient annoncé le week-end dernier qu’ils allaient intensifier les patrouilles et les vérifications de routine près du littoral chinois en réponse à l’accident mortel.

L’archipel taïwanais de Kinmen est situé à moins de huit kilomètres de la ville de Xiamen, en Chine. Il est sous le contrôle de Taipei depuis que le gouvernement vaincu de la République de Chine a fui à Taïwan en 1949 après avoir perdu la guerre civile contre les communistes de Mao Zedong.

Kinmen a été le théâtre de bombardements au plus fort de la guerre froide, mais l’archipel est aujourd’hui une destination touristique prisée.

Ouvrir en mode plein écran Un char d’assaut échoué depuis les années 1950 sur la plage de Kinmen, à Taïwan. Photo : Radio-Canada / Afore Hsieh

Poursuite maritime mortelle

Mercredi dernier, les garde-côtes taïwanais ont pourchassé un navire chinois avec quatre personnes à bord après qu’il a pénétré illégalement dans les eaux territoriales autour de l’archipel Kinmen. Le bateau a chaviré et deux des passagers chinois sont morts dans cette poursuite.

Les autorités taïwanaises disent avoir poursuivi le bateau parce qu’il avait pénétré dans ce que Taïwan a délimité comme des eaux interdites et restreintes autour de Kinmen. Le navire chinois aurait par ailleurs refusé d'être abordé par les garde-côtes.

Mais Pékin a accusé le Parti démocratique progressiste au pouvoir à Taïwan d'inspections forcées des bateaux chinois.

Les pêcheurs des deux côtés du détroit de Taïwan opèrent dans des zones de pêche traditionnelles depuis des temps anciens, et il n'y a pas de telles choses que des eaux interdites ou restreintes , a affirmé le Bureau des affaires taïwanaises du gouvernement chinois.

Le Conseil taïwanais des affaires continentales a répondu que, selon la loi taïwanaise, la nation insulaire a le droit d'expulser ou de détenir des navires qui pénètrent dans ses eaux restreintes ou interdites .

Cela a été le cas dans le passé, maintenant et les autorités continueront à faire respecter la loi à l'avenir , peut-on lire dans le communiqué du Conseil.

Opération annonciatrice de coercition à venir?

Taïwan a dénoncé ces dernières années les intrusions de pêcheurs et de navires commerciaux chinois dans ses eaux territoriales pour y faire du dragage, de la pêche avec des explosifs ou même du déversement illégal de déchets.

Le chercheur Shen Ming-shih, de l’Institut taïwanais de Défense nationale et de recherche en matière de sécurité, a affirmé au site Internet d'actualités Focus Taiwan que l’intensification des patrouilles maritimes chinoises pourraient constituer une tentative de légitimer des tactiques de zone grise ou des actions militaires futures.

Yu Tsung-chi, ancien doyen du Collège Fu Hsing Kang de l'Université nationale de la défense à Taïwan, a pour sa part déclaré au média CNA que le refus de la Chine de reconnaître les eaux restreintes ou interdites autour de Taïwan était une preuve de son manque de respect pour le statu quo dans le détroit de Taïwan.

Il affirme que la Chine se sert de l'accident mortel de la semaine dernière, ajoutant que Pékin n'avait d'autre choix que d'adopter une approche intransigeante envers Taïwan en raison des nombreux déboires internes en Chine.

Taïwan publie chaque jour depuis plus de deux ans le nombre d’aéronefs et de navires chinois qui traversent la ligne médiane du détroit de Taïwan. Il s’agit d’une démarcation non officielle que les deux parties respectaient par le passé, mais que Pékin ignore depuis quelques années.

Au total, 24 avions et 6 navires chinois ont pénétré la zone d'identification obligatoire de Taïwan lundi, selon le ministère de la Défense nationale de Taïwan.