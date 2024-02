La police de Toronto enquête sur trois accidents graves survenus dimanche. Un motocycliste, une piétonne et une cycliste étaient tous les trois dans un état critique. Les trois collisions sont survenues en moins de cinq heures.

Un motocycliste de 19 ans est entré en collision avec une Subaru qui tournait à gauche sur Birkdale à partir d’Ellesmere.

Quelques minutes plus tard, la police a reçu un appel au sujet d’une Jeep qui avait foncé sur une maison, dans le secteur d’Albion et Byng. Le conducteur aurait perdu le contrôle alors qu’il changeait de voie et serait monté sur le trottoir, happant deux piétons.

Une femme de 26 ans a été traînée sous le véhicule; elle a été hospitalisée dans un état critique. L’autre piéton et l'automobiliste ont aussi été blessés, mais leur vie n’est pas en danger.

Plus tard en soirée, sur Bayview, une cycliste de 19 ans s’est retrouvée dans la trajectoire d’un VUS Toyota qui a déclaré à la police qu’il n’avait pu l’éviter. Elle a été projetée sur la chaussée et heurtée par un autre véhicule, qui a pris la fuite. La police croit qu’il s’agissait d’un VUS Mercedes.

Le sergent Nick Lawson rappelle aux cyclistes d’installer des lumières sur leur vélo et aux piétons d’être vigilants, mais souligne que les automobilistes doivent tenir compte des usagers de la route plus vulnérables lorsqu’ils conduisent.

Les automobiles ont, de toute évidence, la responsabilité de surveiller toute personne qui emprunte la route , a-t-il déclaré.

Les enquêteurs tentent de reconstituer ce qui s’est passé lors des trois accidents. Ils demandent à ceux qui auraient des informations à ce sujet de les contacter.

Il n’y avait pas, lundi après-midi, de mise à jour sur l’état des blessés.

Avec les informations de CBC