Le fédéral et six municipalités albertaines signent une entente sur le logement

Six municipalités albertaines ont chacune conclu une entente avec Ottawa pour « accélérer la construction d'un total combiné de plus de 400 logements au cours des trois prochaines années ».

Le ministre fédéral du logement, Sean Fraser, a annoncé que les six municipalités en question sont Banff, Sylvan Lake, Bow Island, Westlock, Smoky Lake et le village de Duchess.

Ce travail contribuera à stimuler la construction de plus de 3100 logements au cours de la prochaine décennie , poursuit le ministre, qui a fait l’annonce depuis Banff, ce lundi.

Il existe une importante occasion de construire davantage de logements si nous investissons dans les petites villes du Canada.

Ces ententes prévoient un financement fédéral total de 13,8 millions de dollars. La Ville de Banff recevra plus de 4,6 millions de dollars afin de lui permettre de financer cinq initiatives locales, inscrites dans son plan d’action pour le logement.

L’annonce d’aujourd’hui est vitale pour notre communauté , dit Corrie DiManno, mairesse de Banff, ajoutant que le taux de vacance est à 0 %.

Nous avons un déficit de 700 à 1000 logements en ville.

La mairesse ajoute que ce financement permettra notamment d’accélérer le processus qui délivre les permis de construire, expliquant que les politiques de zonage seront aménagées afin de permettre la construction de plusieurs types de logements dans les zones résidentielles. L’objectif est d’augmenter la densité des logements, pour augmenter l’offre.

Le temps où l'on pouvait construire une nouvelle maison individuelle à Banff est bientôt révolu , dit-elle.

Les nouvelles politiques prévoient entre autres d’augmenter la hauteur des bâtiments résidentiels. Corrie DiManno parle aussi d’inciter les propriétaires à créer des logements en sous-sol en leur offrant des subventions.

Les ententes sont conclues dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logement, qui vise à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction de logements.