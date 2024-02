En marges des négociations avec la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), des membres du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais (SPSO) doivent tenir une action symbolique mardi matin, devant le bureau du ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe.

Le SPSO compte lui demander de faire pression sur le gouvernement de la CAQ pour améliorer les conditions de travail de ses membres, et par extension, améliorer la situation du réseau de la santé en Outaouais.

Malgré les défis persistants, le député Mathieu Lacombe n'a pas pris tous les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes cruciaux qui affectent la vie quotidienne des résidents de l'Outaouais , écrit le syndicat dans un communiqué.

M. Lacombe a le devoir de défendre les intérêts de ses citoyens et de prendre des mesures tangibles pour améliorer la situation du réseau de la santé en Outaouais , ajoute le SPSO .

Des négociations qui stagnent

Cela fait plus d’un an que les négociations durent pour renouveler la convention collective de quelque 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques de la province.

Dimanche, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, a réitéré la volonté du gouvernement de négocier. La CAQ dit mainteant souhaiter que la FIQ fasse preuve de plus de flexibilité .

Une entente, c’est la rencontre entre deux volontés. Il faut de la volonté de part et d'autre. Nous, on a démontré qu’on est capables de s’entendre; on vient de le faire avec 420 000 employés de l’État […] et avec deux grands syndicats en éducation , a fait valoir Mme LeBel.

Les demandes actuelles du gouvernement mettent en péril la sécurité et la qualité des soins à la population. Comme professionnelles en soins, on ne peut pas accepter ces demandes , écrit toutefois la présidente du SPSO , Karine D’Auteuil.

Le gouvernement doit trouver des solutions durables, à la fois pour régler la prochaine convention collective et pour régler les problèmes du réseau qui perdurent depuis des décennies , plaide Mme D’Auteuil.

