Sécuriser les rails de Magog pour réduire les sifflements des trains coûterait 4 M$ 

Sécuriser les passages à niveau de Magog pour réduire la fréquence de sifflements des trains, tout particulièrement pendant la nuit, impliquerait une facture s’élevant à 4 M$, selon un consultant embauché par la Ville. Malgré des subventions éventuelles pouvant couvrir jusqu’à 80 % de ce montant, les contribuables magogois auraient à débourser un minimum de 800 000 $. Devant ces nombres, les élus sont catégoriques : ils demandent au gouvernement fédéral et à l’entreprise CPKC de payer leur part.

Le consultant a été embauché par la Ville pour faire suite à des demandes de citoyens qui dénoncent, depuis plusieurs années, les sifflements fréquents qui les empêchent de dormir paisiblement la nuit. Il a terminé son étude en automne 2023.

Après avoir obtenu les résultats de cette dernière, les élus ont décidé à l’unanimité de ne pas inclure des mesures de sécurisation des rails dans son budget de 2024, ont-ils annoncé lundi lors de la séance du conseil municipal.

Le montant de 4 M$ inclut entre autres des clôtures de métal de 400 m de chaque côté des passages à niveau pour éviter que des gens puissent se retrouver sur les rails.

Publicité

Transports Canada exige la mise aux normes complète des passages à niveau quand des modifications leur sont apportées, et l’évaluation des coûts que représente cette mise aux normes n’est pas comprise dans le montant de 4 M$ , a par ailleurs ajouté le conseiller Jean-François Rompré pendant la séance du conseil municipal.

Magog demande ainsi à Transports Canada de moderniser ses règlements entourant la sécurité ferroviaire en tenant compte des nuisances du sifflet des trains sur la santé des gens sans compromettre la sécurité, et à la compagnie ferroviaire CPKC de s'impliquer dans la recherche de solutions à ses frais afin de mettre en place des mesures de mitigation , a-t-il ajouté.

La Ville dit avoir contacté le ministère fédéral et la compagnie ferroviaire dans ce dossier.

Un non-sens, selon la mairesse

La mairesse de Magog, Nathalie Pelletier, a fait un parallèle entre la situation des trains et l'usine Bitfarms, qui a érigé un mur antibruit à son usine magogoise il y a quelques années.

On leur a demandé de mettre un mur coupe-son. Ce sont eux qui ont payé, ce n’est pas les contribuables magogois qui ont payé pour ça, c’est à l’entreprise. Dans ce cas-là, pour nous, on fait un parallèle direct , a-t-elle lancé.

On se dit "c’est une entreprise privée, pourquoi ce seraient les contribuables magogois [qui paient]?" On paie deux fois, on paie au fédéral pour les subventions, on paie au municipal. On se dit "si chaque municipalité commence à faire ça, c’est un non-sens.”

Rappelons qu’il y a quelques semaines, la Ville de Sherbrooke a appuyé des citoyens qui dénonçaient également les sifflements nocturnes des trains, et s’est engagée à faire des représentations auprès de Transports Canada pour les réduire.

Publicité

La semaine dernière, l’Assemblée nationale du Québec a adopté une motion similaire à l’unanimité, à la demande de la députée de Sherbrooke Christine Labrie.

Nathalie Pelletier indique cependant que la position de Magog dans ce dossier n'a pas été influencée par Sherbrooke ou les élus provinciaux.

On avait [déjà] cette position-là. On l'avait prise à l'automne, mais on n'avait pas adopté une résolution. [...] Au retour des Fêtes, on s’est dit “on entend encore parler beaucoup du sifflet du train, un conseil parle par résolutions, pourquoi on ne l'adopte pas officiellement? , précise-t-elle.

Elle assure tout de même être sensible à la réalité des citoyens qui vivent avec les bruits au quotidien.

On l'a toujours dit, qu'on était sensible. Ce qu'on n'a pas voulu, c'est dire "c'est notre responsabilité. On investit des sommes, et en plus, des sommes qui sont quand même assez élevées dans notre cas."