Plus de ressources en santé mentale pour les agriculteurs

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a annoncé lundi le déploiement d’un projet pilote pour offrir du soutien en santé mentale pour les agriculteurs de la région.

Le CIUSSS MCQ a annoncé sa collaboration avec l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA), qui a embauché deux nouveaux intervenants au projet nommé Approche et références pour les producteurs agricoles et leur milieu.

Ce projet vise d'aider les agriculteurs du territoire du CIUSSS MCQ.

Les deux intervenants ont comme mandat d’assurer la prise en charge de la clientèle agricole nécessitant un suivi psychosocial , ils ont aussi la mission de diriger les agriculteurs au sein du système de santé et de sensibiliser les travailleurs de la santé à la réalité de cette clientèle.

Le CIUSSS MCQ dresse un portrait sombre de la situation psychologique des agriculteurs de la région, dans un communiqué, on indique que 58 % des producteurs agricoles présenteraient des symptômes d’anxiété, alors que 35 % d’entre eux présentent des symptômes dépressifs .

ACFA indique avoir effectué plus de 750 interventions avec ses travailleurs de rang en 2022 dans les neuf régions couvertes par ses services.

Les principaux motifs de consultation sont les conflits familiaux en lien avec la sphère professionnelle, le stress et l’anxiété, les problématiques relationnelles et la surcharge de travail , peut-on lire dans le communiqué.

Il s’agit d’un métier très singulier, où l’on ne compte pas nos heures et où les résultats de notre travail dépendent en partie de facteurs externes et parfois lourds de conséquences, comme la météo , indique le ministre des Services sociaux Lionel Carmant.

Samuel Gosselin, directeur général de l' ACFA , se réjouit de ce qu’il considère comme une grande avancée pour l'accessibilité aux soins .

C'est vraiment une main tendue des plus bénéfiques et profitable pour la santé de nos producteurs , dit-il.

Une année difficile pour les agriculteurs

Cette aide pour les agriculteurs tombe à point selon Daniel Abel, président de la fédération régionale de l’UPA du Centre-du-Québec, qui constate que la dernière année a été rude sur le moral des agriculteurs.

Ça a été une année difficile, on a juste à se rappeler la poussée inflationniste qu'on a connue au cours des années 2022 et 2023, après c'est les taux d'intérêt qui sont venus nous attaquer, on se rappelle aussi des épisodes climatiques qu'on a connus durant la saison estivale de 2023 , dit-il.

Ce sont des éléments qui sont souvent invisibles et qui viennent mettre une pression épouvantable sur les producteurs agricoles, qui les rendent extrêmement vulnérables à la détresse psychologique , ajoute-t-il.

Il ajoute que bien souvent, les agriculteurs ne viennent pas chercher de l’aide.

Lorsqu'on subit des événements qui viennent nous frapper, on va souvent tourner ça en épreuve qu'il faut traverser , dit-il.

Il rappelle qu’ additionner les épreuves les unes aux autres sans avoir de moments de répit [...] à un moment donné l'être humain ne fonctionne plus .

M. Abel explique que la réalité des agriculteurs qui ont besoin d’aide n’est pas si simple, notamment puisque certains d’entre eux n’ont pas de relève pour prendre le flambeau en cas d’absence.

Si demain matin je me fais donner un billet de médecin pour aller me reposer pendant deux semaines. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui voit à faire tourner l'entreprise, et ça, souvent, ça devient un élément de stress supplémentaire , ajoute M. Abel.

Avec les informations d'Édouard Dubois