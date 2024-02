Les aînés vulnérables d’Abitibi-Ouest recevront un meilleur soutien

Les aînés en situation de vulnérabilité pourront bientôt compter sur un meilleur soutien en Abitibi-Ouest. Québec a octroyé une somme de 150 000 dollars au Centre d’action bénévole L’Amicale, qui pourra ainsi mettre en place un service de travail de milieu pour les aînés.

Cette aide financière a été annoncée par la députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, au nom de Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé. La somme provient du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité.

Le Centre d’action bénévole L’Amicale fait la promotion de l’action bénévole en Abitibi-Ouest. Mais l’organisme communautaire offre aussi des services auprès des aînés avec un service d’accompagnement et de transport visant à faciliter leur maintien à domicile.

La mise en place d’un service de travail de milieu pour les aînés en situation de vulnérabilité se veut donc une suite logique pour L'Amicale, selon sa directrice Line Ouimette.

C’est une personne qui sera là pour repérer, accompagner et référencer des personnes vulnérables dans notre communauté. L'objectif est de faire le lien avec les services en place dans notre milieu. Ce sont des gens qui auraient besoin d’avoir accès à ces services, mais qui ne les connaissent pas ou qui sont trop isolés pour y accéder , explique-t-elle.

La personne sera vraiment là pour travailler à repérer ces aînés et les conduire vers les services qui amélioreront leur qualité de vie, pour que ces gens-là puissent demeurer à domicile.

Ce service de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité est déjà présent ailleurs dans la région, comme à Rouyn-Noranda et au Témiscamingue, mais il est d’autant plus important en Abitibi-Ouest, où les aînés représentent 25,7 % de la population.

Selon le dernier recensement de Statistique Canada, qui a eu lieu en 2021, c’est la population de notre territoire, en Abitibi-Ouest, qui comporte le plus haut pourcentage d'aînés de 65 ans et plus dans toute l’Abitibi-Témiscamingue. On trouvait que c'était important d’avoir une travailleuse de milieu dans notre territoire , souligne Line Ouimette.

Le poste sera bientôt affiché. L’organisme espère le pourvoir rapidement afin d’offrir le service aux aînés de son territoire qui en ont besoin.