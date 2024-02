Louis Riel honoré comme premier premier ministre du Manitoba au Palais législatif

Le portrait de Louis Riel, officiellement reconnu comme premier premier ministre du Manitoba depuis l'automne dernier, est mis à jour à l'intérieur du Palais législatif provincial, lundi matin durant une cérémonie dans le cadre de la Journée Louis Riel.

Le portrait de Louis Riel orne les murs du Palais législatif du Manitoba depuis de nombreuses années, mais la plaque qui l’accompagnait le désignait jusqu’alors comme un simple président , explique un communiqué de presse de la province. La plaque accompagnant son tableau a été modifiée afin de refléter correctement son rôle de premier chef de gouvernement du Manitoba.

Le 7 décembre dernier, l’Assemblée législative du Manitoba a reconnu Louis Riel comme le premier premier ministre de la province. Il s’agissait de promesses de campagne des néo-démocrates et du premier ministre Wab Kinew. Quand le NPD était dans l'opposition, ce projet de loi a été présenté quatre fois, mais jamais adopté.

M. Kinew a affirmé lundi, lors du dévoilement de la nouvelle plaque, qu'il était important que ce projet de loi soit le premier adopté par son gouvernement.

Pour que nous puissions aller de l'avant, nous devons aussi reconnaître notre histoire , a-t-il déclaré.

Aujourd'hui, nous reconnaissons un autre élément de la véritable histoire du Manitoba, ce qui, je pense, nous aide tous, en tant que Manitobains, à mieux comprendre d'où nous venons et où nous allons.

La loi adoptée par le gouvernement indique que le programme scolaire doit présenter les contributions de Louis Riel pour la province et son statut de premier premier ministre du Manitoba.

Wab Kinew a souligné le travail important que Louis Riel a fait pour reconnaître la langue française, les droits des langues minoritaires et des droits autochtones et sa vision de créer une province où tout le monde peut habiter .

Ouvrir en mode plein écran Cette « nouvelle » image de Louis Riel a été dévoilée au palais législatif lundi. Photo : Radio-Canada / Gilbert Rowan

Le président de la Fédération métisse du Manitoba (MMF), David Chartrand, dit que cette reconnaissance est une victoire.

Nous avons attendu 154 ans pour cela. nous n'avons jamais renoncé à la correction de l'histoire ainsi qu'à la honte et aux difficultés auxquelles nous avons dû faire face , affirme-t-il. Ce n'est pas juste pour les Métis, mais aussi pour tout le Manitoba.

La province a reconnu Louis Riel comme fondateur du Manitoba en 1992 et comme premier dirigeant en 2016, mais la MMF faisait pression pour qu'il soit reconnu comme premier premier ministre de la province.

La présidente de l'Union métisse Saint-Joseph du Manitoba, Paulette Duguay, souligne le caractère historique de cet événement.

On ne peut plus lui [Louis Riel] enlever ce titre. C'est très honorifique. D'être ici aujourd'hui pour partager ça, c'est très significatif , dit-elle. Je pense à ma famille et aux anciens qui ont lutté, lutté, lutté et contribué à ce moment-ci aujourd'hui. C'est un grand moment.

Ouvrir en mode plein écran Plus d'une centaine de personnes étaient rassemblées devant la tombe de Louis Riel lundi après-midi. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

La loi présentée sur la tombe de Louis Riel

Lundi après-midi, la loi a été présentée sur la tombe de Louis Riel, au cimetière de la cathédrale de Saint-Boniface, en présence de nombreux dignitaires, dont le premier ministre, Wab Kinew, et David Chartrand, président de la MMF .

On me qualifie de beaucoup de choses depuis le début de ma carrière politique. Être le 25e premier ministre n'est pas le pire, mais j'ai pensé qu'il était important qu'avant [cela], nous qualifiions Louis Riel de premier premier ministre , a dit Wab Kinew à la foule.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, lors de la cérémonie à la tombe de Louis Riel. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ce moment était émouvant pour la passionnée de généalogie Christiane Carrier Kennedy.

Ça me fait chaud au cœur que Louis Riel soit finalement reconnu comme le premier premier ministre du Manitoba. J'ai plusieurs ancêtres qui ont fait partie de la résistance de la rivière Rouge, de 1869-1870, et à Batoche, en 1885 , témoigne-t-elle.

L'héritage de Louis Riel a également été célébré au Festival du Voyageur ainsi que durant des événements organisés à La Fourche.