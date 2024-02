Tony Boudreau devient maire de Macamic

Seul candidat en lice, le commerçant Tony Boudreau a été élu maire de Macamic par acclamation vendredi dernier. Il espère améliorer l’état des routes et la qualité de l’eau potable, un enjeu de longue date pour cette municipalité de l'Abitibi-Ouest.

Âgé de 50 ans, M. Boudreau s’incruste pour la première fois dans le domaine de la politique.

Je suis citoyen de Macamic depuis 25 ans. Quand on a des idées, mais qu’on ne les présente jamais au conseil, elles ne peuvent jamais aller de l’avant, fait-il remarquer. Je pense que je suis maintenant à la bonne place pour essayer de les réaliser.

Et les idées du nouveau maire tournent en priorité autour des enjeux de l’état des routes et de la qualité de l’eau. Beaucoup de personnes chialent là-dessus. On ne peut pas faire de miracles, on fonctionne avec nos moyens, mais on va essayer de s’enligner avec ce que les citoyens demandent et ce que la municipalité est capable de faire , mentionne M. Boudreau.

Publicité

La qualité de l’eau à Macamic défraie occasionnellement les manchettes en raison des travaux que requiert l’usine de filtration.

Mairesse démissionnaire

Tony Boudreau succède à Lina Lafrenière, qui a officiellement quitté ses fonctions le 31 décembre dernier après avoir annoncé sa démission un peu plus tôt. Première mairesse de l'histoire de Macamic, elle était arrivée en poste en 2017. Deux conseillères municipales ont suivi la mairesse sortante lors de son départ.

M. Boudreau n'arrive pas seul en poste, puisqu'un nouveau conseiller municipal a aussi été élu par acclamation vendredi. Michel Deschênes est désormais à la tête du sixième district de la municipalité.

Des élections partielles auront tout de même lieu le mois prochain afin de pourvoir le poste de conseiller du second district, toujours vacant.