Un présumé passeur omet de se présenter au palais de justice de Granby

Des présumés passeurs étaient attendus lundi au palais de justice de Granby. Ils sont accusés de complot pour un événement qui se serait produit dans un secteur boisé près de la frontière entre l’Estrie et les États-Unis, dans le petit village d'East Pinnacle. Le premier accusé, Marcos Chagolla Rojas, était représenté par son avocat et se dit non coupable. Quant au deuxième accusé, Lino Guerrero Martinez, il ne s’est pas présenté au palais de justice.

Un mandat d’arrestation a donc été lancé contre lui. Il est actuellement recherché par les policiers.

Les événements liés au dossier des deux hommes sont survenus en août dernier. Ils ont été arrêtés alors qu’ils étaient en présence d’un groupe de 11 personnes. Ils auraient, selon l’enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), tenté de faciliter le passage clandestin d’individus vers les États-Unis.

Selon la procureure au dossier, les deux accusés risquent une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Publicité

Les deux accusés devaient comparaître ce matin pour des infractions liées à la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les infractions [sont] d’avoir comploté de faire passer des gens d’une manière clandestine du Canada aux États-Unis , souligne la procureure Me Darcy Feagan.

Passage du Canada vers les États-Unis

À cette étape du processus judiciaire, il n’a pas encore été révélé si c’était le premier geste du genre des deux accusés.

Cette arrestation s’inscrit toutefois dans un contexte où de plus en plus de cas de passages du Canada vers les États-Unis semblent faire les manchettes.

Selon le professeur en criminologie à l’Université de Montréal Luis Valentin Pereda Aguado, des ressortissants de plusieurs pays choisissent de se rendre au Canada pour ensuite se rendre aux États-Unis parce que cette frontière est plus sécuritaire.

Dernièrement, on a constaté de la part des autorités publiques un effort plus important pour réprimer ce type d’activités illégales. Je pense que d’une part, c’est une réaction tout à fait normale, puisqu’on a constaté une hausse dans le nombre de personnes qui arrivent au Canada avec l’intention d’ensuite passer de manière illégale aux États-Unis , explique-t-il, sans parler du dossier des deux accusés en particulier.

Publicité

Des organismes, dont le Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ), tirent par ailleurs la sonnette d’alarme quant à cet enjeu depuis plusieurs mois.

Selon le RATTMAQ , des travailleurs se feraient carrément recruter pour aller travailler aux États-Unis en passant par le Canada. Son porte-parole Michel Pilon salue le fait qu’il semble y avoir de plus en plus d’actions du gouvernement pour réprimer les présumés passeurs.

Il y a eu des enquêtes faites. Il y a eu des situations où on a été sollicités dans le cadre de ces enquêtes-là, et je suis heureux de voir que du monde a commencé à être arrêté par rapport à ça , souligne-t-il.

Le RATTMAQ a d’ailleurs publié une lettre ouverte l’an dernier quant à ce problème. Le document visait entre autres différents acteurs gouvernementaux, et leur demandait d'intervenir.

Les deux accusés devraient être de retour le 9 mai prochain au palais de justice de Granby.

Avec les informations de Thomas Deshaies