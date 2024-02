Manifestation des crevettiers pour qu’Ottawa refasse ses devoirs

De nombreux crevettiers d'ici et d'ailleurs vont se rassembler à Grande-Rivière mardi pour envoyer un message clair au fédéral. Des pêcheurs en provenance du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador vont notamment se joindre aux Gaspésiens.

Le groupe va demander à Ottawa de refaire ses devoirs en ce qui a trait aux quotas de sébastes annoncés le mois dernier.

Il y a des décisions qui ont été prises pour des intérêts autres que pour ceux de préserver les ressources dans l'écosystème du Saint-Laurent. C'est ce qu'on veut décrier , affirme Claudio Bernatchez, directeur général de la Coopérative des capitaines-propriétaires de la Gaspésie. On va demander clairement à ce qu’il ait un retour sur la prise de décision de la fin janvier puis que les futures décisions soient prises dans le meilleur intérêt des communautés côtières autour du golfe du Saint-Laurent.

Ouvrir en mode plein écran «Je peux penser que c'est pas juste la ministre Lebouthillier qui a pris cette décision-là», affirme Claudio Bernatchez est directeur général de la Coopérative des capitaines propriétaires de la Gaspésie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Même son de cloche du côté de la péninsule acadienne. Il y a quelque chose de pas normal dans cette histoire-là. Même les fonctionnaires sont bouche bée devant la décision du MPO , déclare Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels. Le plus fou dans l'affaire, c'est que Mme Lebouthillier est venue nous rencontrer ici, chez nous, le 5 janvier. [...] Elle a dit: “Inquiétez-vous pas, laissez-nous retourner à Ottawa. À la fin janvier, on aura d’excellentes nouvelles pour vous autres”.

C’est le premier ministre lui-même qui doit être mis en cause là-dedans.

Ça ne touche pas juste les crevettiers. C'est l'ensemble des pêcheurs qui sont touchés par les dernières décisions , affirme Claudio Bernatchez, directeur général de la Coopérative des capitaines-propriétaires de la Gaspésie.

Il estime qu’en octroyant près de 60 % des quotas de sébaste aux bateaux de 100 pieds et plus, cela risque d’avoir un impact très fort en ce qui concerne les prises accessoires comme le flétan et le turbot. Ce sont les travailleurs d'usine aussi qui vont être touchés, parce qu'il y aura moins de poissons de fond à transformer dans nos usines. Puis c'est toute l'économie qui gravite autour des pêches qui va être touchée finalement , déclare M. Bernatchez.

La reprise de la pêche commerciale au sébaste a été confirmée, mais avec un quota provisoire de 25 000 tonnes majoritairement octroyé aux pêcheurs hauturiers.

On s'est fait dire qu'on serait la flottille priorisée. Finalement, c'est le contraire. On est la dernière des flottilles. On nous a accordé un 10 % en bout de ligne. [...] Ça, c'est extrêmement décevant parce que toutes ces années là, quelque part, on s'est fait avoir , affirme Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels.

Ouvrir en mode plein écran «Ça fait depuis 2015-2016-2017 qu'on tirait la sonnette d'alarme. [...] Il est pas seulement midi moins cinq là. Il est midi dix. On a vraiment dépassé la limite», affirme Jean Lanteigne. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Un quota de seulement 3060 tonnes de crevettes a aussi été annoncé par la ministre des Pêches, Diane Lebouthillier.

Pour l'ensemble du golfe, on prend de 3060 tonnes. Pour le Québec ça donnerait environ 1100 tonnes. Alors qui va aller pêcher la crevette? Je ne sais pas qui va aller pêcher la crevette avec les quotas qui ont été annoncés , se demande Claudio Bernatchez.

Il s'attend à ce que plusieurs dizaines de manifestants se mobilisent du côté de la Gaspésie. Jean Lanteigne estime que près de 30 pêcheurs prendront la route avant l’aube demain matin pour être à Grande-Rivière devant les bureaux du MPO pour 10 h. Les chiffres sont petits, mais très significatifs. Par exemple, on a six pêcheurs qui ont pris l’avion ce matin à Terre-Neuve, pour Moncton, afin de prendre la route demain [vers Grande-Rivière].

Les capitaines-propriétaires invitent la population à se joindre au rassemblement devant les bureaux du MPO , qui sera suivi d’une marche symbolique jusqu'au bureau de la ministre Lebouthillier.