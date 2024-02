Un homme de 37 ans accusé de leurre d’enfant à des fins sexuelles à Dieppe

Un Québécois de 37 ans a été accusé jeudi dernier de leurre d'enfant à des fins sexuelles qui se serait produit à Dieppe en décembre dernier.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a eu vent d'un potentiel incident de leurre d'enfant en décembre dernier.

Selon la GRC , Olivier Boisvert se serait servi du jeu Dead by Daylight sur la console de jeu vidéo Xbox et de la plateforme Discord pour trouver et communiquer avec sa victime. Sur ces plateformes, il utilisait le pseudonyme TTVSkorp0 .

Après deux mois d'enquête, la police a arrêté un suspect à Dieppe, le 15 février. À son domicile qui a été perquisitionné, la GRC a saisi des preuves numériques .

Ce même jour, l'homme de 37 ans, originaire de Shawinigan au Québec, a comparu devant la cour provinciale à Moncton. Il a été accusé de leurre d'enfant, d'incitation à des contacts sexuels et d'avoir rendu accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite.

Il est en détention provisoire depuis cette audience et le demeurera jusqu'à sa prochaine comparution prévue mardi.

La police poursuit son enquête pour savoir s'il pourrait avoir fait d'autres victimes. Elle demande aux parents de discuter avec leurs enfants qui utilisent ces plateformes pour savoir s'ils ont pu avoir des communications avec l'individu.