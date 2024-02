En images : le Festival du Voyageur sous toutes ses clôtures

Avec le démantèlement des palissades du Fort Gibraltar cette année, le parc du Voyageur a une apparence décidément différente. Ça n’a pas empêché une forte affluence au Festival du Voyageur en cette Journée Louis Riel au temps particulièrement clément.

Le fort, une reproduction d’un fort de l’époque de la traite des fourrures, était anciennement entouré d’une palissade de 5,5 mètres. Aujourd’hui, elle a été remplacée avec une clôture un peu moins de la moitié de cette hauteur, après l’effondrement d’une passerelle en 2023.

Une passerelle du Fort Gibraltar s'est effondrée le 31 mai, blessant 17 enfants et 1 adulte. Les enfants de cinquième année de l’école privée St-John’s-Ravenscourt étaient alors en visite scolaire sur le site.

Les familles de deux des enfants ont poursuivi en justice la Ville de Winnipeg et le Festival du Voyageur. Ces derniers nient être responsables des blessures.

Publicité

Une inspection effectuée dans les heures suivant l’incident et obtenue dans une demande d’accès à l’information indique qu’il semble qu’une poutre de soutien était pourrie et qu’elle a cédé, ce qui a mené à l’effondrement de deux sections de la passerelle située à l'extrémité nord du fort.

Une autre inspection a été effectuée le lendemain pour examiner de plus près les poutres, les colonnes et la palissade, selon les documents. Cette deuxième inspection a découvert des preuves de dommages d’insectes (possiblement des fourmis charpentières) et de pourrissement général de bois à plusieurs endroits.

Finalement, le Festival du Voyageur a annoncé que l’entièreté des palissades et de la passerelle serait démolie. Après le festival 2024, au printemps, l’organisme consultera la communauté pour conceptualiser un nouveau fort.

Ouvrir en mode plein écran Cette clôture remplace temporairement l'ancienne palissade du mur nord du fort, qui a été démolie après l'effondrement d'une passerelle pendant l'été. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ouvrir en mode plein écran Sur une des clôtures du fort, l'autorisation de la Ville permettant au Festival de remplacer la palissade de 5,5 mètres avec une clôture de 2,4 mètres. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ouvrir en mode plein écran Une vue du Fort Gibraltar depuis la colline, où se trouvaient auparavant les glissades. Tout comme la palissade, elles ont été enlevées. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ouvrir en mode plein écran Cette tour, qui auparavant faisait le bonheur d'enfants s'imaginant dans une escarmouche de l'époque de la traite des fourrures, est maintenant fermée au public. Elle permettait d'accéder à la passerelle qui s'est effondrée. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ouvrir en mode plein écran S'il n'y a pas beaucoup de neige lors du plus grand festival hivernal de l'Ouest canadien cette année, il y en avait suffisamment pour les jeux du Voyageur, dont le hockey-bottine. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ouvrir en mode plein écran La surface de hockey bottine était toujours pleine de joueurs de toutes les générations. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ouvrir en mode plein écran Avec le temps clément, il y avait foule au Festival du Voyageur en ce jour férié. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ouvrir en mode plein écran Faute de neige cette année, certaines sculptures ont été réalisées avec d'autres matières, dont du foin et des branches de sapin. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ouvrir en mode plein écran Aussi en raison du manque de neige, certains on tenté de faire des anges dans la paille, avec un relatif succès. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ouvrir en mode plein écran Ben, dans un état de transe après avoir découvert la tire d'érable pour la première fois. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy