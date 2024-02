Une soixantaine d’entreprises rencontreront des candidats en avril à Victoriaville

La rareté de la main-d’œuvre qualifiée continue de freiner la croissance des entreprises des MRC d’Arthabaska et de l’Érable. C’est la raison pour laquelle les acteurs socio-économiques des deux régions joignent une fois de plus les forces à celles des industriels et mettent sur pied une autre Mission Emploi.

L’événement aura lieu le 4 avril prochain au Centre des congrès le Victorin de Victoriaville.

Une soixantaine d’entreprises seront sur place dans l’espoir de recruter les candidats tant recherchés.

Les entreprises ont un total de 1000 postes à combler dans une foule de secteurs d’activités.