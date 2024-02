Desjardins ferme ses comptoirs de service de Nouvelle et de Caplan

La Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs confirme qu’il n’y aura plus de service au comptoir à Nouvelle et Caplan, à compter du 28 mars prochain.

Les employés ont été informés de la décision, lundi matin. Aucun poste ne sera perdu, assure Ken Henry, directeur général de la Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs.

Les sept travailleurs concernés seront transférés dans d’autres centres de services du territoire où ils occuperont des postes similaires. La plupart se rendaient déjà travailler à l’occasion dans d’autres centres de services, observe le directeur général.

La décision est essentiellement motivée par le changement dans les habitudes des clients qui effectuent de plus en plus de transactions sur les plateformes numériques, explique M. Henry. Le phénomène, selon lui, continue à prendre de l’ampleur, malgré le vieillissement de la population. Les aînés, assure le DG de la Caisse, se sont beaucoup familiarisés avec les plateformes numériques durant la pandémie.

Ken Henry calcule qu’une soixantaine de membres, une trentaine par point de service, continuaient à se rendre au comptoir pour effectuer leurs transactions financières. Ils auront tous droit à un service personnalisé pour les aider à faire la transition. On va les rejoindre individuellement, explique Ken Henry. Ça, c’est vraiment la méthode Desjardins où on prend soin de chacun de nos membres. Ils vont être contactés, on va leur offrir de la formation s’ils en ont besoin.

Desjardins offrira aussi un service de transport gratuit pour les gens de Caplan qui voudront se rendre à la caisse de Bonaventure ou les gens de Nouvelle qui voudront aller à Carleton.

Les commerçants des secteurs de Caplan et de Nouvelle vont aussi être accompagnés par un service d’approvisionnement en numéraire directement au commerce , précise M. Henry.

Le président du Conseil d’administration de la Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs, Gilles Cavanagh, souligne que la technologie est sans doute ce qui a le plus changé depuis son engagement dans le mouvement Desjardins, il y a une quinzaine d’années.

Malgré tout, il admet que ce ne sont pas des décisions faciles à prendre pour les membres du conseil d’administration. On vit dans ces milieux-là, on connaît les gens , commente M. Cavanagh.

Cette décision s’inscrit dans la volonté de Desjardins de réduire le nombre de points de service et de guichets automatiques. Le Mouvement Desjardins a annoncé plus tôt, en janvier, qu’il visait une réduction de 30 % d’ici le 31 décembre 2026.

La direction principale du Mouvement Desjardins n’exclut pas que d’autres caisses puissent effectuer d’autres fermetures dans la région, mais cette décision revient à chaque conseil d’administration.

Les décisions sont par contre prises localement compte tenu du comportement de la clientèle, confirme Ken Henry. Chaque caisse, chaque conseil d’administration, dit-il, analyse son milieu et sa clientèle avant de se prononcer.

La Caisse souhaitait dans la Baie-des-Chaleurs conserver un service d’un bout à l’autre du territoire.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les guichets automatiques resteront disponibles. Le président du conseil d’administration fait valoir que malgré les fermetures, les membres de Desjardins auront accès à un point de service ou à un guichet, tous les 10 à 15 kilomètres, et ce, de Nouvelle jusqu’à Bonaventure. Et il reste quatre autres points de service, précise M. Henry.

Gilles Cavanagh espère que la présence et la contribution de Desjardins dans les projets de la communauté viendront pallier cette transformation de l’offre de services.

Les bâtiments laissés vacants par Desjardins dans la Baie-des-Chaleurs sont offerts aux municipalités, avec des conditions qualifiées d’avantageuses par les porte-parole de Desjardins et ce, afin qu’ils puissent abriter des projets communautaires.

Avec les informations et la collaboration de Roxanne Langlois