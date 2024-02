Droit à la réparation : bientôt plus de pouvoirs pour vous

Il y a eu des flammèches ces derniers temps entre des propriétaires de Spark EV, une sous-compacte électrique, et son fabricant, General Motors (GM).

Olivier Dumont, de Saint-Lazare, a attendu une pièce essentielle pour sa voiture pendant huit mois. On veut la réparer, mais on ne peut pas la réparer. C'est dommage qu'on ait à se battre pour quelque chose qui est en fait légitime , dit-il.

La Spark EV, version électrique du modèle plus répandu à essence, a été lancée par GM pour se conformer aux exigences antipollution des États de la Californie et de l’Oregon.

Abandonnez l’essence, pas la performance. Voilà l’ingéniosité américaine pour trouver de nouvelles voies , scandait GM dans la vidéo promotionnelle de cette petite voiture. Toutefois, deux ans après son lancement, en 2016, le constructeur en a cessé la production pour la remplacer par la Bolt.

Aujourd’hui, les pièces de remplacement de la Spark EV sont rares. Quand elles sont disponibles, c’est au compte-gouttes.

Olivier Dumont, lui, a commencé à chercher un nouveau chargeur le printemps dernier. Sans cette pièce, qui est pourtant toujours couverte par la garantie du fabricant, il ne peut plus recharger sa voiture chez lui, mais seulement à une borne rapide.

Un aller-retour lui prend une heure et gruge 30 kilomètres sur la centaine de kilomètres d’autonomie de sa batterie. Quand l’hiver va arriver, je ne pourrai plus utiliser ma voiture , nous disait-il l’automne dernier.

Frustré par des mois d’attente sans nouvelles du constructeur, Olivier Dumont a voulu savoir s’il était le seul aux prises avec ce problème. Sur Facebook, il a lancé la page Spark EV Secours . Plus de 240 automobilistes en sont devenues membres. Certains avaient comme lui un chargeur embarqué défectueux, d’autres attendaient une nouvelle batterie.

Plusieurs d’entre eux ont une voiture immobilisée chez un concessionnaire, se désole-t-il. Ils ont mis toutes leurs petites économies dans une voiture comme celle-là. Ils n'ont pas les moyens de s'en acheter une autre. Il y a des répercussions assez importantes dans une famille.

À l’heure actuelle, selon la Loi sur la protection du consommateur (Nouvelle fenêtre) (LPC), si un bien [...] est de nature à nécessiter un travail d’entretien, les pièces de rechange et les services de réparation doivent être disponibles pendant une durée raisonnable après la formation du contrat .

Une personne persévérante peut donc saisir les tribunaux pour contraindre un fabricant à s’exécuter et à la dédommager, ou pour annuler son contrat. Toutefois, les recours sont longs et on ne peut agir qu’après avoir subi des dommages.

Lorsque nous l’avons questionné l’automne dernier, GM ne nous a pas indiqué quand les pièces pour la Spark EV seraient de nouveau disponibles. Le service des relations publiques de la multinationale donne la même réponse depuis des mois : GM continue à travailler avec les propriétaires de Spark pour répondre à leurs besoins, au cas par cas, chez leur concessionnaire. Nous nous engageons à fournir les pièces qui sont disponibles aux propriétaires admissibles.

En restant imprécis, le constructeur veut-il gagner du temps? Étouffer l’affaire dans l’espoir qu’on n’en parle plus? Impossible de le savoir. Je suis comme coincé, en attente d’un chargeur qui va peut-être arriver ou qui n'arrivera peut-être jamais , nous disait Olivier Dumont l’automne dernier.

Un saut dans le temps

Alors, emmenons avec nous Olivier Dumont et sa voiture en octobre 2025. Il se présente chez son concessionnaire. Son chargeur embarqué ne fonctionne plus. Que se passera-t-il?

Le commerçant ou le concessionnaire va devoir, dans un délai de 10 jours, prendre position par écrit , explique Claudia Bérubé, avocate et enseignante en droit de la consommation à l’Université de Sherbrooke.

Il devra informer le consommateur en lui donnant la date prévue pour lui remettre sa voiture réparée ou encore, pour lui fournir la pièce dont il a besoin pour faire la réparation.

Fini, les réponses vagues! Dans 10 jours, Olivier Dumont saurait à quoi s’attendre, et cela devrait lui être communiqué par écrit (Nouvelle fenêtre).

Il s’agit de l’une des nouvelles dispositions de la Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, une loi qui vient améliorer la LPC par l’ajout de plusieurs articles.

La LPC bonifiée imposera une séquence qui ne permettra plus aux marchands de laisser poireauter leur clientèle. GM ne pourrait pas s’en tirer aussi facilement face à un consommateur qui connaît ses droits.

Et les conséquences seront sévères pour toute entreprise qui ferait défaut de se conformer après 10 jours. Le consommateur va pouvoir dire : "Je te remets les clés, je veux être remboursé de mon prix d'achat” , ajoute l’avocate.

La loi prévoit aussi que M. Dumont pourrait échanger sa Spark EV défectueuse contre un modèle semblable disponible en salle d'exposition. Une telle sévérité traduit la volonté du législateur de mettre fin à l’attente indue et de donner le droit au consommateur à une information précise, dès le départ.

Par contre, lorsqu'il y a pénurie de pièces, comme dans le cas de la Spark, le concessionnaire pourrait vouloir contourner le problème. Rien ne l'empêcherait, dans le délai permis de 10 jours, d’informer son client que la date de réparation sera… très éloignée. Les fabricants ne prendront pas de chance, ils vont mettre une date éloignée, six mois, un an , explique Me Bérubé.

Devant un tel échéancier, le propriétaire du véhicule défectueux pourra choisir de faire réparer son véhicule ailleurs, aux frais du concessionnaire ou du fabricant. Si c’est impossible en raison de la pénurie de pièces, les propriétaires de Spark EV devront s’adresser à la Cour pour obtenir un dédommagement ou l’annulation du contrat.

Ce dernier recours n’est pas nouveau, mais il pourra être exercé dès le dixième jour. Pour un fabricant ou un concessionnaire, ce procès serait un pari risqué. Dans la jurisprudence, on voit que les durées raisonnables sont établies autour d'un mois, deux mois, six semaines. On est vraiment dans ces eaux-là. Donc, les tribunaux ne parlent jamais de tolérer une durée de 6 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois , souligne Me Bérubé.

Elle conclut que les fabricants vont devoir s'assurer que, pour tous les véhicules qu'ils ont mis sur le marché, les pièces de rechange sont disponibles ou vont l’être très, très rapidement .

Retour au temps présent. Après huit longs mois à attendre, Olivier Dumont a finalement reçu l’appel tant espéré : son nouveau chargeur embarqué est arrivé. Certains autres propriétaires de Spark ont attendu plus d’un an.

Une voiture devrait faire 10 à 12 ans minimum, même plus, dit-il, alors que ma Spark EV a seulement 8 ans. Elle est en excellent état. Il n'y a pas de raison d’envoyer une voiture comme ça à la casse parce qu'il n'y a pas de pièces.

Le reportage de François Sanche est diffusé à l'émission La facture le mardi à 19 h 30 et le samedi à 12 h 30 à ICI Télé.