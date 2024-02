Un projet de CPE à Val-Alain annulé par le ministère de la Famille

Le ministère de la Famille du Québec a annulé le projet de Centre de la petite enfance (CPE) de 29 places dans la municipalité de Val-Alain, en raison d'un dépassement de coût de 891 000 $. Le maire et préfet de la MRC de Lotbinière, Daniel Turcotte, dénonce vivement cette décision.

Daniel Turcotte dit que s’il avait connu l’information plus tôt, il aurait pu travailler à trouver des solutions.

Moi, ce que je déplore énormément, c’est qu’on m’a appris ça mardi passé. C’est la directrice générale du CPE qui m’a appelé pour me dire ça. Quand j’ai appelé ma députée, elle n’était même pas au courant , relate le maire.

Il a rassemblé lundi matin une centaine de citoyens qui partagent sa déception, dans l’espoir de voir renaître le projet qui est dans les cartons depuis deux ans.

Or, il semble que la décision était déjà prise. Pourquoi ne m’ont-ils pas consulté? Si c’est le bâtiment qui coûte trop cher, je leur aurais trouvé un bâtiment. On commence la construction d’un centre multifonction, je leur aurais donné une pièce dans le centre ou mes anciens bureaux , poursuit Daniel Turcotte.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Val-Alain, Daniel Turcotte. Photo : Courtoisie

Selon le cabinet de la ministre de la Famille, l’enveloppe prévue pour le projet était de 1 485 927 $, mais le dépassement de coût était disproportionné. En discutant avec la direction du CPE L’envol, qui devait gérér le projet de Val-Alain, le Ministère a plutôt envisagé de bonifier le projet de la municipalité de Saint-Apollinaire, située à une trentaine de minutes de route.

Il ne semble pas y avoir de raison précise qui explique l’explosion de la facture. Je ne comprends pas où ils sont allés pêcher ce montant-là. Le terrain est encore à notre nom. On est allé chercher pour tout près de 60 000 $ de subventions , plaide-t-il.

Selon le Ministère, c’est justement ce qui rendait la tâche de réduire la facture plus complexe, comme il n’y avait pas un seul facteur en cause.

Le Ministère doit s’assurer d’une répartition équitable des places selon les besoins du territoire. Il est normal que des projets doivent être réévalués pour assurer une saine gestion des fonds publics , répond à l’écrit la porte-parole du cabinet.

Répartir les enfants ailleurs

Deux autres projets de CPE se poursuivent dans la MRC , l’un de 38 places à Sainte-Agathe-de-Lotbinière et l'autre de 89 places, initialement, à Saint-Apollinaire. Ce dernier pourrait être bonifié par l’ajout de 13 places de plus, ce qui doit permettre d’atteindre l'équilibre dans la région, selon le cabinet de la ministre.

Ce CPE doit voir le jour dès l’an prochain. Cela va permettre de créer des places subventionnées beaucoup plus rapidement, d’ici la prochaine année, et à un coût raisonnable au bénéfice des enfants et des familles de la région , écrit la porte-parole de la ministre de la Famille.

Or, ce ne sera pas suffisant pour pallier l’augmentation de la population dans le secteur, selon le maire Daniel Turcotte. La demande est tellement forte, il ne faut pas oublier que Saint-Apollinaire, c’est la municipalité qui a connu la plus forte croissance au Québec dans les dernières années , fait-il remarquer.

Ouvrir en mode plein écran D'un côté, un récent quartier résidentiel à Saint-Apollinaire, de l'autre, des camions et de la machinerie à l'œuvre pour y construire de nouvelles demeures (photos d'archives). Photo : Radio-Canada

Sa municipalité n’y échappe pas, elle est passée de 920 à 1040 résidents entre les recensements de 2016 à aujourd’hui, selon lui. Ce ne sont pas de grosses communautés, mais ça prend quand même des services pour les nouvelles familles qui viennent s’installer ici , plaide le premier magistrat de Val-Alain.

En supprimant les 29 places du projet de CPE de Val-Alain pour les remplacer par 13 places dans un autre projet à plus de 30 km de sa municipalité, Daniel Turcotte se demande comment toutes les familles pourront trouver une place.

L’abandon du CPE Allée d’étoiles représente un frein considérable à notre développement social et économique , souligne-t-il

Proposition de projet-pilote

Le Ministère suggère aussi à Val-Alain de profiter du nouveau projet de services de garde éducatifs en communauté et en entreprise qui pourraient permettre la création rapide de plusieurs places.

Plusieurs services de ce genre font d’ailleurs leur apparition un partout dans la province depuis le lancement, en avril 2022. En novembre 2023, 225 projets de service de garde éducatif en communauté et en entreprise avaient été autorisés à l’échelle de la province.

Mais Daniel Turcotte ne voit pas comment sa petite municipalité pourrait accueillir et gérer ce type de garderie.

À Val-Alain, on a un service de garde scolaire municipal après l’école et ça nécessite beaucoup d’heures de travail de la part de la direction générale pour gérer le personnel. Je ne vois pas du tout avec juste deux autres personnes dans le bureau commencer à gérer un autre service de garde , soutient-il.