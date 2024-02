Des dizaines de parents ont manifesté, à Toronto lundi, contre la décision annoncée en janvier par la garderie francophone Le Petit Chaperon Rouge de fermer sa succursale de l’avenue Coxwell, même si la direction a semblé reculer d'un pas vendredi.

La direction a fait savoir aux parents que la succursale fermerait en août, à cause de la désuétude des lieux et d’autres problèmes . Cette décision a soulevé de nombreuses critiques, à tel point que Le Petit Chaperon Rouge a annoncé vendredi qu’elle était suspendue et ferait l’objet de discussions mercredi, lors de la rencontre du conseil d’administration.

Malgré tout, parents, éducatrices, représentant syndical et député provincial, se sont tout de même rassemblés devant les locaux de l’avenue Coxwell.

Nous sommes très heureux de la garderie, la qualité de garde des éducatrices; elles sont excellentes, alors nous espérons qu’ils vont renverser la décision.

Les besoins sont grands

Une nouvelle succursale du Petit Chaperon Rouge va ouvrir sur le boulevard Milverton, à deux kilomètres de là. Mais elle comptera moins de places que celle de l’avenue Coxwell.

L’ouverture de la nouvelle succursale est une bonne nouvelle, selon Mme Schmidt, mais il doit s’agir d’un ajout, et non pas d’un nouvel établissement pour remplacer celui qui ferme.

On a vraiment besoin de plus d’espace pour les garderies francophones, pas moins , ajoute-t-elle, en soulignant que les listes d’attente sont longues dans les garderies à Toronto et que les places subventionnées sont rares.

Des emplois menacés?

Certains des employés de la succursale de l’avenue Coxwell auraient un emploi à la nouvelle garderie, mais pas nécessairement tous.

Ils ont dit qu’ils vont prendre quelques éducatrices et les autres collègues , elles, vont perdre leur travail, raconte Sylvie Ntita, éducatrice de la classe des bambins.

On est des mères de famille, on est des immigrantes, on a besoin de notre travail.

Les employés des huit garderies du réseau Le Petit Chaperon Rouge se sont syndiqués en août. Elles négocient leur première convention collective.

Le syndicat rétorque

Fred Hahn, président de la division ontarienne du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), soupçonne la direction de vouloir envoyer un message aux travailleurs qui songeraient à les imiter.

M. Hahn est tout de même heureux que la décision de fermer la garderie soit reconsidérée. Le syndicat avait envoyé une mise en demeure à la direction pour obtenir plus d’informations et de temps.

Les travailleurs ont le droit de se syndiquer, de se faire entendre dans leur milieu de travail. Les employeurs ne peuvent pas les menacer et les intimider.