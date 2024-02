Québec alloue 3 M$ à Transport Clément Bégin pour électrifier le transport scolaire

Le gouvernement du Québec alloue près de 3 millions $ à l’entreprise Transport Clément Bégin, de Sainte-Germaine-Boulé, afin d’accélérer l’électrification du transport scolaire en Abitibi-Ouest.

Cet octroi de 2 975 000 $, issu du Programme d’électrification du transport scolaire, aidera l’entreprise à faire l’achat de 17 autobus scolaires électriques.

C’est pour réduire l’impact environnemental, rappelle David Chabot, contremaître mécanique chez Transport Clément Bégin. Aussi, c’est une économie considérable versus le carburant diesel. Alors, c’est un peu pour cette raison qu’on s’en va vers ça.

M. Chabot précise que la transition vers les autobus électriques est en fait débutée depuis quatre ans. Les sommes annoncées par le gouvernement viennent donc en partie soutenir l’entreprise pour des dépenses déjà engagées.

« On avait déjà commencé le changement des autobus en 2020. Au fond, on renouvelle maintenant pour du 2024. Nous sommes déjà bien partis côté véhicules et installation. On est donc pas mal prêts et positifs », indique-t-il.

Alors que l’attente est parfois longue pour l’achat de certains modèles de véhicules électriques, David Chabot dit ne pas craindre pour de potentiels délais de livraison des autobus électriques.

« On a reçu presque l’entièreté de la flotte, alors pour nous, les stocks, ce n’était pas un problème. Il y avait tout ça à l’usine de Lion électrique », fait-il observer.