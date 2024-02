Le conseil municipal de Greenstone a voté à l’unanimité lundi dernier, pour limiter le nombre de jours pendant lesquels le drapeau franco-ontarien sera hissé à l’hôtel de ville.

La municipalité compte actuellement trois poteaux sur lesquels sont hissés les drapeaux canadien, ontarien, ainsi que le drapeau municipal, qui partageait depuis 2015 son mât avec le drapeau franco-ontarien.

Avec la nouvelle politique, le drapeau franco-ontarien sera hissé en alternance avec le drapeau de la cause autochtone Every Child Matters et celui de la Nation métisse de l’Ontario, pendant quelques jours seulement chaque année.

Le maire de la ville, James McPherson, explique que cette décision a été prise afin d’avancer dans les efforts de réconciliation avec les Premières Nations de la région.

Tous les groupes sont reconnus de façon égale; l’objectif de la politique est de montrer l’égalité et la réconciliation , précise le maire.

Par ailleurs, l’Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario, l’AFNOO, se dit déçue de la manière dont la décision a été prise.

Cette décision, pour moi, a été prise sans consultation de la communauté et très discrètement. C’est un contrat social entre trois peuples fondateurs. Chacun a sa place, ce n’est pas la place de l’un ou de l’autre , indique Claudette Gleeson, présidente de l’ AFNOO .

En réponse à ce différend, M. McPherson a indiqué que le conseil est ouvert à toute autre proposition, même s’il ne peut pas toujours garantir que tout le monde aura la réponse qu’il veut et, après, une présentation au conseil .

D’autres pistes de solutions

L’historien Serge Dupuis considère que cette nouvelle résolution fait reculer la francophonie au sein de la communauté.

J’ai l’impression qu’on retourne à la situation d’avant 2000 où le drapeau franco-ontarien flottait de façon très temporaire et ponctuelle sur des mâts d’édifices gouvernementaux.

Il me semble que dans les vingt dernières années, on a plutôt évolué dans le sens d’une reconnaissance permanente de ce drapeau-là. Ça serait triste si ça enclenchait effectivement un mouvement vers la marginalité, puis l’obscurité et nous ramener 30 ou 40 ans en arrière pour des débats qui était censés être clos , ajoute-t-il.

La Municipalité de Greenstone a mentionné le coût trop élevé de l’installation d’un nouveau poteau, soit entre 7000 et 10 000 $, comme l’un des facteurs principaux qui ont influencé cette décision.

M. Dupuis suggère que la Ville aurait pu faire flotter le drapeau ontarien, qu’il qualifie d’ailleurs de problématique, sous le drapeau canadien, ce qui aurait libéré un mât pour faire flotter en permanence le drapeau franco-ontarien et les deux drapeaux représentant les Premières Nations et les Métis.

On donne l’impression que le drapeau de l’Ontario est un symbole rassembleur. Or, quand on connaît l’histoire de ce drapeau-là et les symboles qu’il contient, c’est quand même un drapeau colonial, on essaye de récupérer le symbole britannique de l’Union Jack , dit-il.

À son avis, si on a senti le besoin d’avoir un drapeau franco-ontarien, puis des drapeaux autochtones par la suite, c’est parce que les gens ne se sentent pas suffisamment représentés par ce drapeau-là [le drapeau ontarien].

L’historien ajoute également que le drapeau franco-ontarien représente depuis 2010 un emblème de l’Ontario, ce qui lui permet d’être hissé tout seul.

Pour sa part, Mme Gleeson invite la communauté francophone de Greenstone à écrire à la Municipalité pour demander des comptes au sujet du manque de consultations.

Avec les informations de Bienvenu Senga