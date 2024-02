Steeve Gilbert est déclaré apte à faire face au processus judiciaire

Steeve Gilbert, accusé du meurtre au 2e degré de Marc Vermette à Sherbrooke le 26 janvier dernier, est déclaré apte à faire face au processus judiciaire.

Il revenait devant le tribunal lundi après avoir subi une évaluation psychiatrique au cours des derniers jours.

L'avocat de Steeve Gilbert, Me Christian Raymond, a par ailleurs indiqué qu'il ne pourrait plus le représenter en raison du fait qu'il est l'avocat de deux témoins au dossier dans d'autres causes.

Steeve Gilbert demeure détenu, car il lui restait une quarantaine de jours de prison à purger pour des délits antérieurs.

Il lui est de plus interdit de communiquer avec huit personnes en lien avec l'accusation de meurtre au 2e degré portée contre lui.

Son retour devant le tribunal a été fixé au 28 mars prochain.