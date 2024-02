L’objet céleste le plus brillant détecté à ce jour

Un objet tout à fait hors norme, même sur le plan astronomique, a été découvert par une équipe australienne d’astrophysiciens.

Le professeur Christian Wolf et ses collègues de l’Université nationale d’Australie ont détecté le quasar J0529-4351 grâce au Très Grand Télescope (TGT) de l'Observatoire européen austral (ESO) installé au Chili.

J0529-4351 est l’astre le plus lumineux observé jusqu’à aujourd’hui dans l’Univers , affirment les chercheurs, dont les travaux sont publiés dans la revue Nature Astronomy (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Ce quasar est si loin que sa lumière a mis plus de 12 milliards d'années à parvenir jusqu’à la Terre.

Ouvrir en mode plein écran Cette image a été créée à partir de photos du Digitized Sky Survey 2. L'encadré montre l'emplacement du quasar J0529-4351. Photo : ESO/Digitized Sky Survey 2/Dark Energy Survey

Repères Les quasars correspondent aux noyaux lumineux de galaxies lointaines. Ils sont alimentés par les trous noirs supermassifs qui se trouvent dans le centre de ces galaxies.

Comme les quasars font partie des objets les plus brillants de notre ciel, il est possible d’observer les plus éloignés à partir de la Terre.

Environ un million de quasars ont été répertoriés dans l'Univers à ce jour.

Ogre céleste

La masse du trou noir qui est associé au présent quasar augmente de l'équivalent d'un Soleil par jour, ce qui en fait le trou noir dont la croissance est la plus rapide à ce jour , affirme le professeur Wolf.

Les trous noirs qui alimentent les quasars collectent la matière de leur environnement dans un processus si énergétique qu'il émet de grandes quantités de lumière.

Un duo céleste

En règle générale, les quasars les plus lumineux indiquent les trous noirs supermassifs dont la croissance est la plus rapide , note Christian Wolf, auteur principal de l’étude.

Nous avons découvert le trou noir à la croissance la plus rapide connue à ce jour. Il a une masse de 17 milliards de soleils et mange un peu plus d'un soleil par jour. Cela en fait l'objet le plus lumineux de l'Univers connu.

Cette intense lumière provient d'un disque d'accrétion chaud qui mesure 7 années-lumière de diamètre. Il pourrait s'agir du plus grand disque d'accrétion de l'Univers , estime Samuel Lai, coauteur de l'étude.

Par comparaison, 7 années-lumière, c'est environ 15 000 fois la distance entre le Soleil et l'orbite de Neptune.

À la vue de tous

Les chercheurs s’étonnent que ce quasar ait échappé aux observations jusqu’à maintenant. En fait, l’objet apparaît dans un relevé du ciel réalisé par l’ESO en 1980, mais il avait été associé à une étoile.

En outre, une analyse automatisée des données du satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne avait aussi classé J0529-4351 comme une étoile en raison de sa trop grande luminosité.

Ce n'est qu'en 2023 que les chercheurs l'ont identifié comme un quasar lointain en utilisant les observations d’un télescope de l'Observatoire de Siding Spring en Australie.

C'est toutefois grâce au spectrographe X-shooter du puissant TGT que les astronomes ont pu établir qu'il s'agissait du quasar le plus lumineux jamais observé.

Le trou noir associé au quasar – dont la croissance est la plus rapide jamais observée – sera également une cible de choix pour le futur Télescope géant européen (TGE) dont la mise en service est prévue en 2027.

Il y a quelques années, la NASA et l'Agence spatiale européenne ont annoncé la découverte, à l'aide du télescope Hubble, d'un quasar aussi brillant que 600 000 milliards de soleils. Or, la luminosité de ce quasar était amplifiée par l'effet d'une galaxie lentille, située entre nous et le quasar lointain. Ainsi, sa luminosité réelle est estimée à environ 11 000 milliards de soleils.