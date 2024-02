Quatre perquisitions à Saguenay

Le Service de police de Saguenay a réalisé quatre perquisitions en collaboration avec la Sûreté du Québec au cours des derniers jours. Un véhicule, près de 4000 comprimés et plus de 30 000 $ en argent ont été saisis.

Les policiers ont interpellé cinq personnes lors de ces opérations. Celles-ci pourraient faire face à des accusations reliées aux stupéfiants et à la possession d'armes.

Les enquêteurs ont saisi dans trois résidences et un entrepôt un Jeep Cherokee, 1,2 kilo de cocaïne, 41 grammes de champignons magiques et 33 grammes de haschich. À cela s'ajoutent, plus de 2400 comprimés de Xanax, 928 comprimés de méthamphétamine et 498 comprimés de substances diverses. Les policiers ont également saisi un fusil de calibre 12 et plus de 31 000 $ en argent canadien.

Le Service de police de Saguenay y va d'un appel à la vigilance puisque les comprimés contrefaits saisis depuis un moment peuvent contenir des substances inconnues telles que du fentanyl.