Début du troisième procès d’un homme accusé d’avoir agressé sa belle-fille

Le troisième procès d’un homme accusé d’avoir agressé sexuellement sa belle-fille s’est ouvert lundi au palais de justice d’Amos. Les faits qui lui sont reprochés auraient été commis à Berry entre 2008 et 2014 sur une présumée victime alors âgée de 6 à 12 ans.

Il s’agit du troisième procès pour Armand Simard, 63 ans, de Berry, qui doit répondre de six chefs d’accusation à caractère sexuel déposés il y a près de neuf ans. Il est maintenant permis d’identifier l’accusé puisque la victime, Sabrina Boudreau, aujourd’hui âgée de 21 ans, a fait lever l’ordonnance visant à protéger son identité en ouverture de procès.

Me Mélissa Plante, du ministère public, a fait entendre deux policiers et la victime lundi. Elle fera aussi témoigner trois autres personnes. L’accusé pourrait aussi témoigner pour sa défense, mais son avocate, Me Emmanuelle Béliveau, n’a pas annoncé ses intentions en début de procès.

Un procès de quatre jours

C’est donc la troisième fois que Sabrina Boudreau doit raconter sa version des faits dans le cadre d’un procès, cette fois-ci devant le juge Marc Ouimet, de la Cour du Québec.

Armand Simard avait été acquitté par la juge Denise Descôteaux au terme d’un premier procès, en 2017. Toutefois, la Cour d’appel avait cassé ce verdict et ordonné la tenue d’un nouveau procès en 2019.

Ce deuxième procès n’a jamais abouti, le juge Marc Grimard n’ayant pu rendre son verdict pour des raisons de santé en 2021. Une requête en arrêt des procédures évoquant des délais déraisonnables a été débattue puis rejetée, au printemps 2022, par le juge Christian Leblanc.

D’une durée annoncée de quatre jours, ce nouveau procès doit se poursuivre jusqu’à jeudi.