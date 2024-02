Un automobiliste percute une piétonne de 17 ans à Charlesbourg

Un automobiliste de 27 ans a percuté une piétonne de 17 ans, lundi matin, vers 10 h 30, à l'intersection de la 76e Rue et du boulevard Henri-Bourassa, dans le secteur de Charlesbourg. Le conducteur a été arrêté pour conduite dangereuse.

Plusieurs témoins ont appelé le centre 911 et les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont rapidement convergé sur les lieux de l'accident. La piétonne a dû être transportée à l'hôpital où elle reçoit des soins pour des blessures importantes. Son état serait toutefois stable, ne présentant pas de risque pour sa vie, selon le SPVQ .

Étant donné la possible nature criminelle de l'événement, le SPVQ a érigé un périmètre de sécurité autour de la scène. Des enquêteurs et des techniciens de l’Unité d’identification judiciaire ont été dépêchés sur les lieux pour effectuer une reconstitution des faits et recueillir différents éléments d’enquête.

Le suspect sera rencontré par les enquêteurs au courant de l'après-midi.

Le boulevard Henri-Bourassa demeure bloqué entre les 76e et 74e Rues pour une durée indéterminée, le temps que les policiers finissent d'analyser la scène.