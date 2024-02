La formation HARM a remporté le concours musical de la Chicane électrique, dimanche soir, au Festival du Voyageur. Le groupe a remporté le grand prix et le prix de la chanson primée.

Quatre groupes se sont affrontés sur la scène de la tente Forest. Ils ont présenté des compositions originales et des reprises de chansons dans une variété de styles musicaux.

Le jury composé des musiciens, Dominique Lemoine, Geneviève Freynet et André Péloquin-Hopfner a remis des mentions à chacun des groupes et couronné les grands gagnants.

Le groupe de musique gagnant, HARM, est composé de cinq jeunes passionnés de musique métal. Ils ont offert dimanche une performance électrisante, de trois chansons.

Ouvrir en mode plein écran La formation HARM, est composée de passionnés de musique métal. De gauche à droite: Rylan Bazylo, Alex Wheeler, Mason Gruener, Alice Thiele et Palmer Larratt. Photo : Radio-Canada / Véronique Morin

Le batteur du groupe, Rylan Bazylo, se dit agréablement surpris d'avoir remporté le concours.

Je suis très surpris. C’est une bonne surprise pour nous tous , déclare le jeune musicien. Gagner n’était pas notre première pensée. On était tous ici pour s’amuser, faire la musique avec nos amis. Avoir gagné c’est juste un bonus

Il assure que cet honneur l’encourage à créer davantage de musique.

Moi personnellement je veux faire de la musique pour toute ma vie.

HARM a également reçu une distinction pour l’écriture de chansons. Ses membres ont notamment présenté la pièce Kanata, un morceau qui porte sur l’histoire du Canada.

Moi et Alex [Wheeler] on a écrit la chanson pour un projet à l’école , explique le chanteur Mason Gruener.

On a fait une démo et on l’a enregistrée sur mon téléphone , poursuit-il.

Mason Gruener ajoute que c’est une de leurs premières chansons en français.

Le groupe a retravaillé la version originale pour la Chicane électrique. C’est maintenant quelque chose de vraiment beau , s’enthousiasme-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Mason Gruener a formé le groupe HARM en 2021. Photo : Radio-Canada / Véronique Morin

Le jeune chanteur a fondé le groupe HARM en 2021. Les membres de la formation ont changé au fil des années, mais l’amour de la musique métal, lui, est toujours resté.

La musique c’est ma vie, c’est notre vie, c’est tellement de fun de jouer ensemble

Soutien des mentors

Les quatre groupes participant à la Chicane électrique ont bénéficié du soutien d’un mentor en prévision de leur prestation.

C’est Jérémie Gosselin, chanteur et joueur de banjo pour le groupe Les Surveillantes, qui s’est occupé de la formation HARM.

Mason Gruener a apprécié son soutien lors des répétitions.

Quand il était là, il a toujours apporté de nouvelles choses et de nouvelles idées à la table. [...] Il nous a aidé avec les transitions entre les différentes parties [des chansons].

La formation Erythmose a pour sa part reçu le soutien de MJ Clément. Elle les a aidés avec la finition des chansons, selon le guitariste Maël Rivard.

Avec nos mentors on a poussé et on a créé de la bonne musique. Je pense qu’on a quelque chose de pas mal bon , a-t-il déclaré, avant de monter sur scène.

Ouvrir en mode plein écran Maël Rivard est étudiant au Collège Louis-Riel et guitariste pour le groupe Erythmose. Photo : Radio-Canada / Véronique Morin

Le musicien Nic Messner était de son côté le mentor des deux autres groupes en compétition, soit Pas de panique ! et Attaques d'accords.

Le retour d’anciens gagnants

Le groupe de musique Castaway a été invité à participer à la soirée. Il a remporté la 33e Chicane électrique en 2020.

La formation a joué plusieurs chansons, dont certaines, qu’ils avaient jouées lors de leur présence au concours.

Ouvrir en mode plein écran Le groupe Castaway a remporté la Chicane électrique en 2020. Photo : Radio-Canada / Véronique Morin

La prestation de Castaway a permis de laisser le temps au jury de rendre son verdict après les performances des quatre groupes en compétition.

Le groupe Pas de panique ! est arrivé en quatrième position. Son chanteur, Fabbio Vieria, a reçu la mention spéciale de bête de scène .

La formation Attaques d’accords a quant à elle reçu le coup de cœur du public. Erythmose est pour sa part arrivé en deuxième position.

Le grand prix remis au groupe HARM leur offre notamment la possibilité d’enregistrer l’une de leurs chansons en studio.

Le concours de la Chicane électrique est dédié aux jeunes francophones de 13 ans et plus. Il est organisé par l’organisme 100 NONS qui soutient le développement de la musique francophone au Manitoba.