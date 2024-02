Alors que les Ukrainiens s'apprêtent à commémorer l'anniversaire de la deuxième année de guerre avec la Russie, le Canada a annoncé lundi qu’il allait fournir 800 drones à Kiev. Il s’agit d’un premier don du genre de la part d’Ottawa, tandis que l’Ukraine tente de maîtriser les airs face à Moscou.

Les drones de type SkyRanger R70, d’une valeur de plus de 95 millions de dollars, permettront à l’Ukraine de se défendre face aux forces russes, a affirmé le ministre canadien de la Défense nationale, Bill Blair, dans un communiqué. Cet argent provient de la somme de 500 millions de dollars en aide militaire annoncée par le premier ministre Justin Trudeau lors de sa visite à Kiev en juin 2023.

Fabriqués par la compagnie Teledyne FLIR, basée à Waterloo, en Ontario, ces drones sont dotés de systèmes de navigation automatisés et autonomes, leur permettant de transporter divers systèmes de caméras et charges utiles pour détecter et identifier des cibles , précise le ministère dans le communiqué.

Ces drones, qui seront livrés au printemps permettront aux pilotes ukrainiens de reconnaître les individus, les véhicules et toute source de chaleur à longue distance, en particulier dans l'obscurité et par mauvais temps , ajoute encore le ministère, tout en indiquant qu’ils peuvent transporter des charges de 3,5 kilogrammes, y compris des munitions.

Ces drones sont essentiels à la surveillance et à la collecte de renseignements, et peuvent également être utilisés pour transporter et livrer des fournitures. [...] Ces drones répondront à certains des besoins défensifs les plus urgents de l’Ukraine.

C’est la première fois que le Canada fait don de drones à l’Ukraine, a confirmé le ministère dans un courriel envoyé à Radio-Canada, rappelant qu’Ottawa avait déjà envoyé des caméras haute résolution pour drones dans le passé.

Ouvrir en mode plein écran Un drone de type SkyRanger R70. Photo : Photo fournie par Teledyne FLIR

Le Canada a ainsi livré 76 de ces caméras, provenant de la compagnie L3 Wescam, entre le 8 mai et le 12 octobre 2022 et 35 autres doivent encore être envoyées, selon le site du ministère. Le tout d’une valeur de 176 millions de dollars.

Depuis le début de la guerre, le 24 février 2022, le Canada a fourni 2,4 milliards de dollars en aide militaire depuis le début de la guerre, selon le ministre Blair.

Cela comprend des chars de combat Leopard 2, des véhicules blindés de soutien au combat, des armes antichar, des armes légères, des obusiers M777 , en plus de munitions, précise encore le communiqué du ministère.

Kiev veut reconquérir les airs

En 2024, la priorité est de chasser la Russie du ciel car celui qui contrôle le ciel déterminera quand et comment la guerre va se finir , avait dit le 17 janvier le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba, au Forum économique de Davos.

On les a vaincus en 2022 sur terre, on les a vaincus en 2023 en mer et nous nous concentrons pour les vaincre dans les airs en 2024 , avait-il indiqué.

En plus d’avions et de missiles, cela va nécessiter des drones , avait-il encore dit, sollicitant l’aide des pays occidentaux.

Le Canada est en queue de peloton pour ce qui est de l’envoi d’armes à l’Ukraine, selon des experts, notamment les chars d’assaut (huit) et l’artillerie lourde (quatre systèmes d’obusiers).

De plus, certaines promesses tardent à se matérialiser. Le système de défense sol-air (NASAMS) promis par le Canada à l’Ukraine il y a plus d’un an se fait toujours attendre.

Le Canada n’en a pas en stock et doit l’acheter aux États-Unis. Nous sommes toujours dans la file d’attente et sommes engagés dans des négociations contractuelles , a admis le ministre Bill Blair en entrevue à Radio-Canada.

La semaine dernière, le ministre Blair avait annoncé une aide militaire de 60 millions de dollars pour Kiev lors de la 19e réunion du Groupe de contact sur la défense de l’Ukraine.

Ces fonds aideront à fournir des fournitures et des équipements vitaux pour les F-16, tels que des pièces de rechange, des postes d'armes, de l'avionique et des munitions , précise le ministère de la Défense nationale. Le Canada contribue également aux efforts multinationaux visant à former des pilotes ukrainiens.

Le Canada sera aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra , a réitéré le ministre Blair, lundi.

Avec les informations de Agence France-Presse